Це занадто. Названо кількість чашок кави, які можуть нашкодити людині

Кофеїн може бути частиною здорового харчування для більшості людей, проте споживання надто великої кількості цього продукту може нашкодити.

Більшість із нас починає свій день із чашечки кави або чаю, сподіваючись, що кофеїн, який міститься в них, допоможе нам підбадьоритися і прокинутися. Якщо з першою чашкою кави цього не вдалося, за нею може піти друга, а потім третя. Але скільки насправді кофеїну безпечно споживати на день? Вчені відповіли на це питання, пише SciTechDaily.

За даними дослідників з Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), кофеїн насправді може бути частиною здорового харчування для більшості людей, проте споживання занадто великої його кількості може становити небезпеку для здоров'я людини.

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Його вплив на організм залежить від кількох чинників, зокрема:

маси тіла;

вживаних ліків;

індивідуальної чутливості.

Усі ці перелічені вище чинники можуть впливати на те, яка кількість кофеїну врешті-решт стане "надлишковою" для нашого організму.

Де міститься кофеїн

Кофеїн міститься в рослинах, які використовуються для виробництва чаю, кави та шоколаду. Він також міститься в деяких видах рослин, які використовуються як ароматизатори, наприклад у гуарані або альтернативних чаях, таких як мате.

Крім того, кофеїн також можуть додавати як інгредієнт у харчі та напої.

Чи можна дітям споживати кофеїн

Згідно з даними Американської академії педіатрії, дітям краще утриматися від вживання кофеїну. Також варто пам'ятати, що енергетичні напої можуть містити вдвічі більше кофеїну ніж у тій самій кількості кави. Перед тим як ухвалювати рішення про доцільність споживання кофеїну дитиною, слід проконсультуватися з лікарем.

Скільки кофеїну міститься в продуктах

Більшість виробників харчів та напоїв, що містять кофеїн, добровільно вказують цю інформацію на етикетці. Водночас дослідники радять з обережністю споживати кофеїнові продукти вперше, якщо кількість протеїну не вказана на етикетці.

Також існують спеціальні онлайн-бази, які надають оцінки вмісту кофеїну в тих чи інших продуктах. Для довідки:

в одній банці безалкогольного напою з кофеїном 350 мл — від 3 до 40 мг кофеїну;

чашка зеленого або чорного чаю 250 мл — 30-50 мг кофеїну;

чашка кави 250 мл — від 80 до 100 мг кофеїну;

енергетичні напої 250 мл — від 40 до 250 мг кофеїну.

Чи справді існують чай і кава без кофеїну

На жаль, це не так. Насправді чай і кава без кофеїну просто містять його меншу кількість, але все ж містять його. Наприклад, кава без кофеїну, як правило, містить 2-15 мг кофеїну на 250 мл.

Занадто багато кофеїну

Дані вчених з FDA вказують 400 мг кофеїну на день, як кількість, що не пов'язана з негативними ефектами — це дорівнює 45 чашкам кави на день. Однак люди вельми індивідуальні, коли йдеться про чутливість до кофеїну та його вплив на метаболізм, а тому вчені радять проконсультуватися з лікарем, якщо виникають будь-які "підозрілі стани".

FDA не встановило рівень для дітей, але Американська академія педіатрії не рекомендує дітям і підліткам вживати кофеїн та інші стимулятори.

Надмірне споживання кофеїну

Дослідники зазначають, що надмірне споживання кофеїну, як правило, супроводжується:

безсонням;

тремтінням;

занепокоєнням;

прискореним серцевим ритмом;

розладом шлунка;

нудотою;

головним болем;

відчуттям пригніченості.

Чи небезпечний кофеїн для здоров'я

За оцінками FDA, токсичні ефекти, такі як судоми, можуть спостерігатися під час швидкого вживання близько 1200 міліграмів кофеїну або 0,15 столової ложки чистого кофеїну. Крім того, особливу небезпеку становлять продукти з чистим і висококонцентрованим кофеїном. Як правило, вони представлені на ринку у вигляді харчових добавок, вживання яких може бути небезпечним для здоров'я.

Чи може кофеїн замінити сон

Кофеїн є стимулятором, однак, на жаль, не може зробити нас бадьорішими або замінити сон. Як правило, організму може знадобитися від 4 до 6 годин, щоб засвоїти половину того, що ви спожили. Простими словами, всього одна чашка кави за вечерею, може не дати вам заснути.

Як зберегти споживання кофеїну

Якщо ви споживаєте надто велику кількість кофеїну і хотіли б зменшити її, вчені радять робити це поступово. Оскільки різка зупинка може спричинити такі симптоми як:

головні болі;

занепокоєння;

нервозність.

Проте вчені не вважають відмову від кофеїну небезпечною, проте цей процес цілком може виявитися неприємним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені викрили чудодійні властивості ранкової кави.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.