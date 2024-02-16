Найкрихітніша хребетна у світі: знайдено тварину розміром із "блоху" (фото)

Дослідники розповіли про найкрихітніший хребетний, що ховається в бразильському лісі — його довжина ледь перевищує 7 міліметрів.

"Блошина жаба", як її прозвали вчені, сягає в довжину всього 7,1 міліметра, що робить її найкрихітнішою у світі. Дослідникам довелося вивчити та виміряти 46 екземплярів мініатюрної амфібії, знайдених на вершині пагорба на півдні Баїї (Бразилія), щоб офіційно описати цей вид, пише Daily Mail.

Спостереження показують, що забарвлення спини жаб допомагає їм зливатися з навколишнім середовищем, оскільки основним кольором місцевої рослинності та самих амфібій є коричневий, на відміну від інших жаб з яскравим забарвленням, які також мешкають у цьому регіоні.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Біологам відомо про існування блошиної жаби розміром з горошину відтоді, як вона вперше була виявлена в тропічних лісах Бразилії. Однак у новому дослідженні вчені розширили наші знання про цей новий вид, а також змогли зібрати достатньо зразків, щоб довести, що блошині жаби справді є найкрихітнішими у світі.

Річ у тім, що вченим необхідно було підтвердити, що найкрихітніші зразки блошиних жаб насправді є дорослими особинами. Для цього дослідникам необхідно було підтвердити, що зібрані зразки досягли статевої зрілості. На щастя, вони зібрали достатньо зразків, щоб підтвердити це.

Один із конкурентів блошиної жаби, що програв, гарбузова жаба або Brachycephalus ephippium, також позує з іншою бразильською монетою номіналом 1 реал Фото: Diego Luiz

За словами дослідника, який вивчає амфібій і рептилій як куратор герпетології Музею природної історії Данії в Копенгагені та не бере участі в аналізі, Марка Шерца, результати дослідження здаються "абсолютно ясними". Таким чином вчені дійшли висновку, що представники цього виду потенційно є найкрихітнішими з жаб, які нині живуть у світі.

Автори дослідження також зазначають, що їх здивувало те, наскільки крихітними можуть бути найменші дорослі блошині жаби. Наприклад, довжина самців становить від 6,45 до 7,9 міліметра, тоді як довжина дорослих самок сягає від 7,38 до 9,87 міліметра. Щоб краще проілюструвати, наскільки насправді мініатюрною є ця жаба, вчені сфотографували істоту на монеті в 1 бразильський реал. Зазначимо, що монета важить лише 7 г, має діаметр 27 мм і товщину 1,95 мм.

ще один переможений конкурент блошиної жаби Brachycephalus Didactylus, що позує на крихітному грибі Фото: Diego Luiz

Виявилося, що на лицьовому боці однієї монети могло б уміститися більше дюжини дорослих жаб-блох, також відомих як Brachycephalus pulex. Результати дослідження також свідчать про те, що представники цього виду мешкають лише на двох лісистих вершинах пагорбів у Бразилії.

За словами провідного автора дослідження, герпетолога, доктора Мірко Соле з Державного університету Санта-Крус у Бразилії, не менш дивовижним фактом також виявилося те, що ці амфібії фактично не мали твердих "кісткових елементів", за винятком дуже твердого й товстого черепа та хребта.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили найменшого хамелеона у світі: розміром з кінчик пальця.