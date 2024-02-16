Чотири удари серця за хвилину: чим гібернація відрізняється від "заціпеніння"

Обидва ці стани передбачають зміни типових процесів в організмі живих істот, проте між ними є велика різниця.

У тваринному світі існує безліч способів виживання, до яких вдаються тварини, щоб вижити в суворих погодних умовах під час довгих холодних зим. Деякі представники тваринного світу воліють відсидітися в печерах, щоб як слід відіспатися. Інші ж вдаються до вимкнення всіх функцій, крім найосновніших, щоб заощадити енергію, пише IFLScience.

Тепер учені розібрали відмінності стратегій, які обирають тварини, щоб вижити в найсуворіших і найхолодніших умовах.

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Гібернація

Від мишей до птахів і кажанів багато тварин впадають у глибокий сон, щоб вижити в періоди, коли температура стає нижчою, а пошук їжі ускладнюється. Згідно з даними Фонду дикої природи Великої Британії, у світі існує всього три види, які дійсно впадають у сплячку:

кажани;

їжаки;

соні.

По суті, сплячка означає, що процеси в організмі тварин повністю сповільнюються, частота серцевих скорочень знижується, дихання сповільнюється. Швидкість обміну речовин також знижується з метою збереження енергії. У цьому стані тварини використовують свої жирові запаси, накопичені восени.

Дослідники зазначають, що в сплячці тварини виглядають майже мертвими й, ймовірно, їхні тіла дуже холодні. Наприклад, дані National Geographic свідчать про те, що арктичний ховрах може охолоджувати своє тіло до мінусової температури, коли впадає в сплячку.

Ученим також відомо, що в істинній сплячці частота серцевих скорочень також знижується. Наприклад, у карликових лемурів у звичайному стані частота серцевих скорочень становить близько 180 ударів на хвилину, тоді як під час сплячки вона може скоротитися до 4 ударів на хвилину.

Торпор

Цей стан є родичем гібернації, під час якого частота серцевих скорочень, метаболізм і дихання тварини сповільнюються, подібно до сплячки. Однак відомо, що в стан заціпеніння насправді легше увійти й вийти з нього, оскільки він триває недовго. Фактично тварини можуть входити в цей стан щодня, а найчастіше він трапляється в ендотермічних тварин, що мешкають у посушливих районах.

Брумація

Рептилії також впадають у стан, схожий на сплячку, який відомий науці як брумація. Наприклад, у Північній Кароліні та Техасі дослідники помітили крокодилів, які вмерзли в лід — з водойми стирчали лише їхні морди.

Дослідники зазначають, що під час брумації також спостерігається зниження дихання та метаболізму, проте тварини все ще потребують води та їжі.

Естивація

Цей стан найчастіше спостерігається в риб і безхребетних — він допомагає запобігти висиханню тварин. Подібно до сплячки, цей стан також передбачає сповільнення метаболізму, проте може закінчитися дуже швидко, якщо погодні умови поліпшуватимуться.

Чи впадають ведмеді в сплячку?

Попри те, що в школі нас вчили, що ведмеді впадають у сплячку, вчені не впевнені, чи так це насправді. Передбачається, що вони радше перебувають у стані заціпеніння, оскільки швидкість їхнього метаболізму знижується, але температура залишається незмінною.

Раніше Фокус писав про те, що ранні люди впадали в сплячку на всю зиму, щоб пережити холоди.