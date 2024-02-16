Чекали 5 місяців. На Землю потрапив найбільший шматок астероїда з усіх, отриманих ученими (фото)

Дослідники з NASA нарешті повідомили, скільки матеріалу, взятого з астероїда Бенну, було доставлено на Землю для вивчення.

Минуло майже 5 місяців відтоді, як космічний апарат OSIRIS-REx успішно доставив зразки гірської породи, взяті на астероїді Бенну. Вченим з NASA довелося витратити кілька місяців, щоб дістатися до основної частини зразків, надійно замкнених у герметичній ємності. Хоча перші дослідження витягнутих пилу і каміння принесли вже важливі результати, у NASA нарешті повідомили, скільки ж усього матеріалу добув космічний апарат на астероїді. Виявилося, що це найбільший зразок з астероїда коли-небудь доставлений на Землю, який до того ж у 2 рази перевищує заплановану мету місії, пише Universe Today.

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Вчені з NASA зважили весь зібраний OSIRIS-REx зразок і виявилося, що на Землю було доставлено 121,6 грама пилу і каміння, взятих на астероїді Бенну. Спочатку вчені планували отримати всього 60 грамів.

Вчені з NASA зважили весь зібраний OSIRIS-REx зразок і виявилося, що на Землю доставили 121,6 грама пилу і каміння, взятих на астероїді Бенну. Спочатку вчені планували отримати всього 60 грам Фото: NASA

Космічний апарат OSIRIS-REx вирушив до астероїда Бенну у вересні 2016 року і вийшов на орбіту навколо каменю в грудні 2018 року. Цілий рік апарат вивчав космічний камінь і шукав відповідне місце для посадки, яка відбулася в грудні 2019 року. І тільки в жовтні 2020 року було зібрано цінні зразки гірської породи. А у вересні 2023 року вони були доставлені на Землю. Як уже писав Фокус, вчені з NASA довго не могли дістатися до основної частини зразків, і це вдалося їм тільки минулого місяця.

Хоча вчені збиралися отримати лише 60 грамів матеріалу, у 2 рази більша його кількість відкриває більше можливостей для досліджень. Також це дозволяє зберегти для майбутніх поколінь приблизно 70% отриманого зразка астероїда. Тепер вчені з NASA відправлять частину матеріалу понад 200 ученим з усього світу, які також зможуть проводити свої дослідження.

NASA обрало астероїд Бенну тому, що він розташований близько до Землі. Це вуглецевий астероїд, а до такого типу належать 75% космічних каменів. Але Бенну належить до підтипу вуглецевих астероїдів, які більш незвичні, ніж інші, і в них містяться речовини, що залишилися після народження Сонячної системи.

Поверхня астероїда Бенну Фото: NASA

Учені вважають, що дослідження зразків астероїда Бенну дасть змогу зрозуміти, як сформувалася Сонячна система і Земля. Якщо вчені виявлять органічні сполуки, то це буде доказом того, що життя на Землі могло з'явитися за допомогою астероїдів.

Учені вважають, що дослідження зразків астероїда Бенну (на фото) дасть змогу зрозуміти, як сформувалася Сонячна система і Земля. Якщо вчені виявлять органічні сполуки, то це буде доказом того, що життя на Землі могло з'явитися за допомогою астероїдів Фото: NASA

Але головна наукова цінність зразків полягає в тому, що вони розкажуть про походження самого астероїда Бенну. Вважається, що цей камінь був частиною набагато більшого об'єкта, а коли відколовся від нього, полетів у внутрішню частину Сонячної системи. Деякі астрономи вважають, що Бенну може бути навіть старшим за Сонячну систему, тобто з'явився ще тоді, коли її не існувало, а була лише сонячна туманність, з якої з'явилися всі планети.

Попередні дослідження вже показали, що в складі Бенну міститься вуглець і вода, що є підтвердженням теорії про те, що астероїди могли її доставити на Землю, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що відбувся успішний запуск нової місії на Місяць, під час якої приватний посадковий модуль США має не тільки здійснити м'яку посадку на Місяці, а й перевірити нові технології NASA, як уже писав Фокус.