"Лебедине озеро" в сутінковій зоні океану: черв'як танцює так, ніби його ніхто не бачить (відео)

Дослідники показали чарівні кадри дивного морського біолюмінесцентного черв'яка, що коливається в товщі води.

Океан покриває понад 70% поверхні планети та приховує в собі безліч дивовижних істот. Наприклад, у сутінковій зоні океану переховувався цей глибоководний морський біолюмінесцентний черв'як, що танцює в товщі води, пише Live Science.

Команда з Океанічного інституту Шмідта помітила глибоководного морського хробака біля узбережжя Чилі під час експедиції з вивчення підводних гір у цьому районі. Пізніше вчені змогли ідентифікувати глибоководного танцюриста — ним виявився сегментований черв'як-павутинка (Tomopteris).

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За словами старшого наукового співробітника і морського біолога в Науково-дослідному інституті акваріума Монтерей-Бей (MBARI) Стіва Хеддока, представники цього виду проводять все своє життя в найтемніших частинах океану в постійному русі, ніколи не торкаючись морського дна і не бачачи сонячного світла.

Дослідники виявили черв'яка, що світиться, за допомогою дистанційно керованого апарату (ROV) на глибині 554 метри, а потім вдруге, коли він опустився на глибину 678 метрів. Відомо, що представники цього виду, як правило, мешкають у сутінковій зоні океану на глибині від 200 до 1000 метрів.

Черв'яки-павутинки використовують для плавання свої щетинисті лопаті, також відомі як параподії. Раніше вчені також виявили, що черв'яки здатні виділяти з цих лопатей туман золотисто-жовтого біолюмінесцентного слизу — припускають, що він діє як димова завіса і допомагає істотам уникати хижаків.

Золотий відтінок слизу спантеличив учених, оскільки більшість організмів, що світяться, випромінюють синьо-зелене світло. Раніше Геддок з колегами виявили, що хімічна речовина алое-модін відповідальна за створення цього світла, проте вона зазвичай зустрічається в гелі, соку і листі рослин. На жаль, вчені досі не знають, чи причетний сам черв'як до виробництва цієї хімічної істоти. Припускають, що морські істоти можуть отримувати алое-модин зі свого раціону, до якого входять покривники, личинки риб і планктонні морські черв'яки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що бджоли вчаться танцювати, як люди вчаться говорити.