Сонячна система наповнена міжзоряними об'єктами: може, це апарати інопланетян

Уже зовсім скоро вчені дізнаються, чи справді в Сонячній системі перебуває багато прибульців.

Дерріл Селігман із Корнельського університету, що в США, вважає, що зовсім скоро вчені зможуть з'ясувати, чи справді в Сонячній системі є багато міжзоряних об'єктів. Нові телескопи дадуть уявлення про те, що або хто відвідує околиці Землі. Про це вчений пише у своїй статті для видання Space.

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Як відрізнити космічний апарат від космічного каменя? Для астрономів це питання виявилося дуже складним. До того ж настільки складним, що деякі вчені припустили, що перший зареєстрований міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, тобто Оумуамуа, може мати штучне походження.

Астрономи раніше вважали, що будь-який об'єкт, який переміщається в космосі зі своєю власною швидкістю й не має видимих засобів для руху, повинен бути штучним. Учені знали, як мав би поводитися Оумуамуа, якби це був міжзоряний космічний камінь, або вони так думали, але в усіх планах цей об'єкт діяв із точністю до навпаки.

Поки Оумуамуа мчав по Сонячній системі, в астрономів у 2017 році було лише кілька тижнів, протягом яких вони могли спостерігати за об'єктом за допомогою телескопів по всьому світу. Ці спостереження показали, що об'єкт прибув з-за меж Сонячної системи та мав надзвичайно витягнуту форму. В нього не було кометного хвоста, але він усе ще рухався власними силами.

Комети також рухаються власними силами, але в них є хвости, створені з пилу та льоду, що створює тягу, як у ракети-носія. Але Оумуамуа був іншим, і з'явилися припущення про те, що це штучно створений об'єкт.

Як відрізнити космічний апарат від космічного каменя? Для астрономів це питання виявилося дуже складним. До того ж настільки складним, що деякі вчені припустили, що перший зареєстрований міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, тобто Оумуамуа, може мати штучне походження. Фото: ESO

Хоча це припущення не знайшло доказів, з'явилася теорія про те, що Оумуамуа — абсолютно новий вид космічних об'єктів під назвою темна комета. Із моменту виявлення міжзоряного об'єкта вчені знайшли 7 темних комет, які ховаються серед астероїдів Сонячної системи. Свою назву об'єкти отримали тому, що вони рухаються, як комета, але не мають хвоста.

Хоча про існування міжзоряних об'єктів астрономи припускали вже давно, але насправді складно визначити, чим є прибулець у Сонячній системі — звичайним космічним каменем або ж космічним апаратом інопланетян. Тим паче, припускають, що подібних гостей в околицях Землі може бути дуже багато.

Але цю проблему мають розв'язати нові спостереження космічного телескопа Вебба та майбутньої обсерваторії імені Вери Рубін, яка будується в Чилі. Завдяки цим обсерваторіям можна буде зрозуміти природу міжзоряних гостей.

Якби у 2017 році вже працював телескоп Вебба, то вчені могли б отримати детальніші зображення Оумуамуа. Так можна було б зрозуміти, що рухало об'єкт у космосі. Тепер же, якщо щось подібне буде виявлено в Сонячній системі, то вже готова програма для досліджень.

Обсерваторії імені Вери Рубін допоможе виявити набагато більше міжзоряних об'єктів у Сонячній системі та зможе визначити, які з них є темними кометами. Обсерваторія зможе побачити навіть маленькі й тьмяні об'єкти, які роташовані далеко від Землі.

Може виявитися, що простір поруч із Землею наповнений міжзоряними об'єктами, і всі вони досі залишаються невидимими для нас. І найголовніше — обидві обсерваторії дозволять відрізнити штучно створені апарати інопланетян (якщо вони існують) від міжзоряної темної комети.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому досі не почався видобуток цінних металів на астероїді вартістю 10 000 квадрильйонів доларів.