Врятує від укусу багатьох небезпечних змій: учені створили універсальну протиотруту

Змії є небезпечними істотами, від рук яких щороку гинуть десятки тисяч людей, а від укусів найнебезпечніших з них немає протиотрути. Але нова розробка вчених кардинально змінила правила гри.

Вчені з Scripps Research розробили синтетичне антитіло, яке може стати великим проривом у лікуванні зміїних укусів у всьому світі, особливо це стосується укусів елапідів — сімейства змій, що містить одні з найбільш отруйних видів, відомих людині. До цього сімейства належать такі змії, як кобри, мамби і країти, які несуть відповідальність за значну кількість смертей від зміїних укусів, що сягають 138 000 на рік. Але нова розробка дослідників прагне значно знизити це моторошне число, пише New Atlas.

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Традиційний метод виробництва протиотрут використовує тварин для вироблення антитіл проти отрути. Цей процес неоднозначний через багато етичних проблем, свою небезпеку та можливі алергічні реакції у людей. Дослідницька група, прагнучи подолати ці труднощі, звернула увагу на поширений токсин, що міститься в отруті елапід, відомий як 3FTx. Ці токсини насамперед викликають параліч у жертв зміїних укусів.

Проаналізувавши білки отрути різних видів елапід, дослідники виявили схожість у білках 3FTx у різних змій. Потім вони приступили до пошуку антитіла, яке могло б нейтралізувати цей токсин. Пошуки привели їх до бібліотеки з більш ніж 50 мільярдів синтетичних людських антитіл, з яких вони виділили антитіло під назвою 95Mat5. Це антитіло виявилося ефективним проти отрути кількох смертельно небезпечних змій, включно з багатосмугастим кратом і чорною мамбою, забезпечивши захист від паралічу і смерті в попередніх тестах на тваринах, йдеться в дослідженні.

95Mat5 — це моноклональне антитіло, тобто воно виробляється синтетичним шляхом, що виключає необхідність використання тварин-донорів і зміїної отрути при його виробництві. Це не тільки розв'язує етичні проблеми, а й знижує ризик травм і алергічних реакцій у людей, які отримують протиотруту.

Однак учені попереджають, що 95Mat5 не є чарівною паличкою, здатною врятувати нас від усіх зміїних укусів, оскільки зміїна отрута складається зі складної та різної суміші токсинів. Для створення дійсно універсальної протиотрути знадобиться комбінація антитіл, націлених одразу на багато токсинів, що містяться в отрутах різних змій. Зараз же команда зосереджена на виявленні додаткових антитіл, щоб збільшити ефективність своєї протиотрути і потенційно охопити ширший спектр зміїних отрут.

Відкриття 95Mat5 — найважливіший крок у пошуках універсального засобу від смертельних укусів змій. Сам факт того, що це дослідження потенційно врятує життя і запобігатиме інвалідності в глобальному масштабі, підкреслює силу науки та її безперервні інновації, що покликані допомогти нам боротися навіть із найстрашнішими та найнебезпечнішими зовнішніми факторами.

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