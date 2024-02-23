США вперше за 50 років приземлили модуль на Місяці: не обійшлося без проблем (відео)

Перший в історії приватний посадковий модуль здійснив успішну посадку на поверхню Місяця.

Посадковий модуль компанії Intuitive Machines "Одіссей" успішно приземлився на Місяці біля кратера Малаперт А за 300 км від Південного полюса Місяця. Це перший в історії людства приватний посадковий апарат, який здійснив посадку на Місяці. Також це перший апарат американського виробництва з 1972 року, який здійснив м'яку посадку на поверхні супутника Землі, пише Space.

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Приземлення посадкового модуля "Одіссей" відбулося о 1:54 за Києвом у п'ятницю, 23 лютого. Але тільки через 2 години після посадки компанія-розробник модуля повідомила, що він став у вертикальне положення і почав відправляти дані на Землю.

Це історична посадка для США, адже з моменту завершення місячної програми "Аполлон" 1972 року ще жоден американський апарат не приземлявся на Місяці. Тепер NASA за допомогою подібних місій готується до майбутнього повернення астронавтів на Місяць у 2026 році вже в рамках нової місячної програми "Артеміда" (Artemis).

Посадковий модуль "Одіссей" зробив цю фотографію незабаром після прибуття на орбіту навколо Місяця Фото: space.com

Але посадка на Місяці для модуля "Одіссей" не була легкою. Апарат прибув на орбіту навколо Місяця ще 21 лютого і час, що залишився, він готувався до приземлення. Для цього йому довелося знизити швидкість за допомогою бортового двигуна і врешті-решт він здійснив посадку в районі кратера Малаперт А, що розташований за 300 км від Південного полюса Місяця.

Жовтим колом виділено регіон кратера Малаперт А, де приземлився посадковий модуль "Одіссей"". Фото: NASA

Але за 2 години до посадки диспетчери місії виявили проблему з навігаційними приладами посадкового модуля "Одіссей". Вони не працювали так як потрібно. Тому було ухвалено рішення використати експериментальний прилад NASA, який є одним із 12 корисних навантажень посадкового апарата, для виконання навігаційних завдань. Тому модуль приземлився пізніше, ніж мав це зробити, згідно з планом. До речі, цей експериментальний прилад якраз і хотіли перевірити вчені з NASA в реальних умовах на Місяці, адже в майбутньому цю технологію планують використати для більш точних посадок на супутник Землі як безпілотних апаратів, так і пілотованих космічних кораблів.

Якщо все піде за планом, то посадковий модуль і його корисне навантаження працюватимуть на поверхні Місяця протягом приблизно семи днів, поки не закінчиться місячний день. Після цього почнеться холодна місячна ніч, а посадковий модуль "Одіссей" не був розроблений для того, щоб витримувати дуже низькі температури. Нагадуємо, що на Місяці день і ніч тривають приблизно по 14 земних днів.

Такий вигляд має посадковий модуль "Одіссей", який успішно приземлився на Місяці Фото: CNN

Посадковий модуль "Одіссей" відправила на орбіту ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX ще 15 лютого. Після чого модуль вирушив у самостійний політ, і щоб дістатися до Місяця 21 лютого йому довелося пролетіти приблизно 1 млн км.

Що стосується Південного полюса Місяця, куди прагнуть посадити багато посадкових модулів, а також там відбудеться висадка астронавтів NASA через 2 роки, то цей регіон має велике значення для майбутнього освоєння Місяця. Вчені вважають, що там знаходяться великі запаси водяного льоду, з якого можна отримати питну воду, кисень для дихання, а також компоненти для створення ракетного палива.

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