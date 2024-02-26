Астронавтка NASA зробила захопливий знімок полярного сяйва з космосу (фото)

Новий знімок полярного сяйва було зроблено з борту Міжнародної космічної станції.

Астронавтка NASA Жасмін Могбелі, яка перебуває на Міжнародній космічній станції (МКС), зробила приголомшливе фото південного полярного сяйва зеленого кольору, яке чудово видно з космосу, пише Space.

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Під час зв'язку із Землею Жасмін Могбелі розповіла, що полярні сяйва з борту МКС справді вражають. Вона стала свідком появи на Землі південного полярного сяйва, яке мало здебільшого зелений колір і подекуди червоний колір. За словами астронавтки NASA, спостереження за цим полярним сяйвом було одним із найяскравіших моментів її космічної місії.

Полярні сяйва на Землі виникають, коли Сонце посилає енергетичні частинки у верхні шари атмосфери Землі. Захисне магнітне поле нашої планети спрямовує ці частинки до полюсів, і вони яскраво світяться під час взаємодії з атмосферою Землі.

Астронавтка NASA Жасмін Могбелі, яка перебуває на Міжнародній космічній станції (МКС), зробила приголомшливе фото південного полярного сяйва Фото: NASA

Астронавти на борту МКС зараз мають змогу спостерігати найяскравіші та найсильніші полярні сяйва, адже Сонце наближається до максимуму своєї активності. Це означає, що на зірці з'являється більше спалахів і викидів плазми, які, досягаючи Землі, провокують посилення полярних сяйв.

Інше полярне сяйво астронавти МКС спостерігали в жовтні минулого року Фото: NASA

За словами Могбелі, їй подобається спостерігати за полярними сяйвами з космосу і щоразу ця подія викликає хвилювання. Щоразу полярні сяйва виглядають по-різному і це залежить від багатьох чинників.

Як уже писав Фокус, посадковий модуль США приземлився на Місяці не за планом. Виявилося, що під час посадки модуль "Одіссей" спіткнувся і впав.

Що стосується сонячних спалахів, то, як уже писав Фокус, нещодавно на Сонці сталася найсильніша подібна вибухова подія за останні 7 років. Цього ж дня на всій території США виникли проблеми зі стільниковим зв'язком і вчені пояснили, чи є спалах причиною цього.

Також Фокус писав про те, як уже колишній астронавт NASA, коли перебував на МКС, зробив приголомшливу світлину пірамід Єгипту з космосу.