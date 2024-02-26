Невідоме поселення та артефакти: археологи зробили рідкісне відкриття у графстві Кент (фото)

Британські археологи виявили римське поселення у селі Смолхайт, яке колись було важливим торговим пунктом. На місці розкопок дослідники знайшли численні артефакти часів Римської імперії.

У селі Смолхайт у графстві Кент, Англія, археологи натрапили на рідкісну глиняну статуетку бога Меркурія. Це відкриття відбулося на місці римського поселення, яке колись розвивалося поруч із портом, а тепер стоїть за 16 кілометрів від моря, пише Arkeonews.

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Смолхайт відігравав важливу роль в імпорті та інфраструктурній мережі Римської імперії на півдні Англії та Ла-Маншу. Хоча і не такий великий, як римські Лондініум чи Сіренчестер, він був важливою ланкою в логістичному ланцюгу для експорту деревини і заліза з південно-східної Англії та імпорту матеріалів з континенту.

Розкопки, проведені на землях Національного трасту, виявили докази римського поселення, що датується І-ІІІ століттями. Значення цього прибережного поселення розкриває ще одна знахідка — плитка з печаткою Classis Britannica, римського флоту в Британії.

Значення цього прибережного поселення розкриває ще одна знахідка — плитка з печаткою Classis Britannica, римського флоту в Британії Фото: James Dobson

Серед знайдених артефактів виділяється голова глиняної фігурки бога Меркурія. Фігурки цього бога зазвичай виготовляли з металу, тож приклади з глини надзвичайно рідкісні. Ці фігурки, виготовлені з глини з центральної Галлії та Рейнсько-Мозельського регіону, здебільшого використовували для приватних релігійних практик, їх часто клали в дитячі могили.

Голова Меркурія заввишки 5 см була знайдена без тіла. Повна фігурка, ймовірно, зображувала б Меркурія стоячим, прикрашеним коротким плащем, тримаючи в руках посох з двома переплетеними зміями, відомий як кадуцей.

Меркурій, відомий як бог образотворчого мистецтва, торгівлі та фінансового успіху, займав важливе місце в римських релігійних практиках. Глиняна фігурка, замість того, щоб бути частиною величного храму, ймовірно, використовувалася в скромніших місцях, таких як будинки як римської еліти, так і пересічних громадян.

Метью Фітток, експерт з керамічних статуеток римської Британії, звернув увагу на інтригуючу деталь — фігурка, схоже, була навмисно розбита, що натякає на можливе ритуальне значення. На відміну від розбитих уламків, які викидали через пошкодження, навмисне розбивання голів статуеток було відомою ритуальною практикою. З іншого боку, цілі статуетки зазвичай знаходять у могилах.

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