Зміцнять серце і кишечник: дієтологи розповіли про користь яблук для нашого здоров'я

Серед безлічі фруктів яблука є фаворитами в рецептах, через простий спосіб їхнього приготування. Однак у них ховається дещо більше, ніж просто приємний смак.

Яблука є частими фігурантами приказок і розповідей про їхні корисні властивості, і, як виявилося, все це не просто так. Яблука є цілим джерелом корисних вітамінів і мінералів, зі списком яких варто ознайомитися кожному, хто ще роздумує над тим, чи варто включати їх у свій раціон, пише Well+Good.

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Хоча яблука самі по собі не вирішать усіх ваших проблем зі здоров'ям, їх варто включити до свого раціону з цілої низки причин. Більшість людей не їдять достатньо фруктів і овочів, і яблука — простий і смачний спосіб заповнити цю прогалину. Вони містять безліч поживних речовин, які підтримують здорову імунну систему і борються із запаленнями завдяки вітамінам, мінералам і антиоксидантам. Крім того, вони корисні для серця і допомагають підтримувати травну систему в нормальному стані.

Одна з найчудовіших речей у яблуках, це те, що вони багаті на клітковину і фітохімічні речовини. Клітковина дуже корисна для кишківника і підтримує здорову спільноту мікробів у ньому. А фітохімічні речовини мають велику кількість корисних властивостей, як показали дослідження. Яблука також є природним джерелом пробіотиків — корисних бактерій, які підтримують різноманітну і сильну екосистему вашого кишечника.

Однак не всі яблучні продукти несуть у собі однакову користь. Якщо під час поїдання цілого яблука ви отримуєте всі його корисні властивості, включно з клітковиною зі шкірки, то оброблені варіанти, такі як сік і яблучне пюре, можуть виявитися менш поживними. Особливо це стосується яблучного соку, в якому може бути багато цукру, але немає корисної клітковини й антиоксидантів, що містяться в цілісному фрукті.

То як же використовувати яблука у своєму раціоні з максимальною користю для здоров'я? Поєднуйте їх з іншими корисними продуктами, щоб отримати збалансований перекус, каже Мелані Мерфі Ріхтер, дипломована дієтологиня і фахівчиня з нейронутриціології. Вона радить задуматися про яблучні скибочки з арахісовим маслом або грецьким йогуртом, як перекус, щоб отримати додатковий білок і корисні жири. Хорошим орієнтиром добової норми є споживання двох-трьох порцій фруктів на день.

Яблука — це універсальне і поживне доповнення до вашого раціону, що пропонує цілу низку переваг для здоров'я, від підтримки серця до зміцнення здоров'я кишечника. Тільки пам'ятайте, що вони є лише частиною загальної дієти, яка має містити різноманітні продукти для досягнення найбільшої користі для здоров'я.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.