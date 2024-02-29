Із російського сегмента МКС йде повітря. "Роскосмос" визнає проблему: чим це загрожує

У російському космічному агентстві підтвердили, що один із модулів Міжнародної космічної станції продовжує втрачати повітря.

У російському модулі Міжнародної космічної станції (МКС) під назвою "Звезда" триває витік повітря. Існуючу проблему визнали в "Роскосмосі" і заявили, що ця ситуація не становить загрози ні для життя екіпажу орбітальної станції, ні для її роботи, пише The Guardian.

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Джоел Монтальбано, керівник проєкту МКС у NASA, у середу, 28 лютого, заявив, що в російському модулі "Звезда" спостерігається триваючий витік повітря. При цьому він зазначив, що рівень виходу повітря збільшився вдвічі, хоча це не є загрозою для безпеки екіпажу орбітальної станції або її роботи.

Цю інформацію підтвердили в "Роскосмосі" і також заявили, що переживати з цього приводу не варто, і наразі російське космічне агентство займається відстежуванням і вивченням проблеми. Росіяни також заявили, що загрози для життя астронавтів на МКС немає, цей витік також не впливає на загальну роботу станції.

Згідно з повідомленням російського космічного агентства, його фахівці постійно ведуть спостереження за витоком і шукають місця, де він відбувається, щоб усунути проблему. У "Роскосмосі" заявили, що з огляду на вік МКС, а станції вже 25 років, астронавтам доводиться витрачати більше часу на її ремонт і обслуговування.

У "Роскосмосі" заявили, що, враховуючи вік МКС, а станції вже 25 років, астронавтам доводиться витрачати більше часу на її ремонт і обслуговування Фото: NASA

Уперше про те, що в модулі "Звезда" стався витік повітря, росіяни повідомили в серпні 2020 року. Пізніше російські астронавти заявили, що виявили джерело проблеми і спробували його усунути. У листопаді 2021 року астронавти виявили ще одне потенційно негерметичне місце в іншій частині російського сегмента МКС. Тоді і росіяни, і NASA разом заявили, що жодної загрози для астронавтів і станції немає.

Минулі аварії в російському сегменті МКС

За останні кілька років аварії в російському сегменті МКС відбувалися досить часто. Наприклад, у жовтні минулого року, як уже писав Фокус, аварія трапилася в російському модулі "Наука". Тоді було виявлено витік охолоджувальної рідини з резервної системи охолодження, яка розташована зовні модуля. Водночас основна система регуляції температури працювала нормально. Тоді в "Роскосмосі" заявили, що це ніяк не загрожує життю астронавтів і безпечній роботі всієї МКС.

А в лютому минулого року такий самий витік охолоджувальної речовини було виявлено на російському вантажному космічному кораблі "Прогрес", як уже писав Фокус. А за два місяці до цього, у грудні 2022 року, така сама аварія трапилася на російському космічному кораблі "Союз", який мав доставити астронавтів на Землю, але в підсумку довелося шукати йому заміну, як уже писав Фокус .

Розслідування "Роскосмосу" двох вищевказаних аварій показало, що, найімовірніше, причиною пошкоджень охолоджувальних систем були удари крихітних метеоритів. Таким чином росіяни спростували версію, що ці аварії пов'язані з дефектами виробництва.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2 роки тому МКС залишається одним останніх місць співробітництва між Росією та країнами Заходу, зокрема зі США. NASA планує використовувати МКС до 2030 року, після чого станцію буде знищено в атмосфері Землі, а її уламки мають затонути в Тихому океані.

Як уже писав Фокус, астронавт NASA Жасмін Могбелі з борту МКС сфотографувала дуже яскраве полярне сяйво.

Також Фокус писав про те, що на Сонці з'явилася пляма, яка в 9,5 разів більша за Землю, і світ перебуває на порозі другої події Керрінгтона.