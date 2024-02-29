Уперше в космосі в одному місці виявлено в 3 рази більше води, ніж на Землі (фото)

Нове відкриття може прояснити ситуацію з тим, як вода виникла на нашій планеті.

Астрономи використовували радіотелескоп ALMA для спостереження за протопланетним диском, що оточує молоду, схожу на Сонце зірку. Вчені виявили, що в тому місці протопланетного диска, де має сформуватися планета, міститься в 3 рази більше води, ніж у всіх океанах на Землі. Нове відкриття, опубліковане в журналі Nature Astronomy, може допомогти прояснити ситуацію з появою води на Землі, пише ScienceAlert.

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Одна з головних загадок сучасної науки полягає в тому, що вчені точно не знають, як саме з'явилася вода на Землі. Існує три версії:

більшу частину води доставили на планету астероїди та комети;

вода вже існувала на Землі у величезній кількості з моменту її зародження;

вода виникала на Землі у великій кількості завдяки поєднанню двох вищевказаних чинників.

Щодо появи планет, то вони народжуються в протопланетних дисках, що складаються з пилу та газу, які оточують новонароджені зірки. Власне, речовина дисків є залишком молекулярної хмари, з якої народилася зірка і цією речовиною вона живилася для набору маси.

Тепер же астрономи вперше змогли скласти карту розподілу води, якщо точніше водяної пари, у протопланетному диску відносно недалекої зірки. Цю воду було виявлено саме в тому місці, де, як передбачається, має сформуватися планета, яка може виявитися придатною для життя.

Вода, якої там приблизно в 3,7 раза більше, ніж в океанах Землі, була виявлена в протопланетному диску, що оточує схожу на Сонце зірку під назвою HL Тельця. Цій зірці всього 1 млн років, і вона розташована на відстані 450 світлових років від нас.

Воду, якої там приблизно в 3,7 раза більше, ніж в океанах Землі, було виявлено в протопланетному диску, що оточує схожу на Сонце зірку під назвою HL Тельця. Цій зірці всього 1 млн років, і вона розташована на відстані 450 світлових років від нас Фото: ESO

Як показали спостереження, величезну концентрацію водяної пари було виявлено в порожнинах протопланетного диска, які, як передбачається, створюють планети під час свого формування. Тобто майже вся ця вода може потрапити на одну з майбутніх планет і в такий спосіб вона може стати придатною для життя в тому вигляді, в якому ми її знаємо.

Тим паче, що величезну концентрацію води було виявлено в межах 17 астрономічних одиниць від зірки HL Тельця. А на такій відстані якраз формуються планети земної групи, які схожі на Землю.

Виходячи з отриманих результатів, астрономи роблять висновок, що існує висока ймовірність того, що вода потрапляє на планети під час їхнього формування. Вчені нещодавно з'ясували, що до появи Землі навколо Сонця також перебувало багато водяної пари. Таким чином перше картування розподілу води в протопланетному диску показує, що Земля цілком могла утворитися з більшою частиною води, навіть якщо іншу частину доставили астероїди і комети.

Як уже писав Фокус, астрономи отримали знімок скелета далекої галактики, яка має 8 загадкових об'єктів.

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