Ризик померти від сидячого способу життя високий: фізичні навантаження не допоможуть

Невтішний висновок зробили вчені, провівши дослідження частоти сидіння серед літніх людей і з'ясувавши, що незважаючи на заняття спортом, тривале перебування в положенні сидячи все ще несе ризик фатального результату.

Тривале перебування в сидячому положенні пов'язане з різними ризиками для здоров'я, і ця тема перебуває в центрі уваги недавнього дослідження, присвяченого літнім людям. У новій науковій роботі вчених робиться важливий для багатьох висновок: жінки, які проводили в сидячому положенні понад 11,7 години на день, збільшували ризик смерті на 30%, незалежно від рівня своєї фізичної активності, пише Newswise.

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У дослідженні, в якому взяли участь 6 489 жінок у віці від 63 до 99 років, використовували носимі на стегнах пристрої для відстеження часу, проведеного в сидячому положенні, і рівня активності протягом восьми років. Цей підхід, що є частиною "Ініціативи з охорони здоров'я жінок", дав змогу детально вивчити, як тривале сидіння впливає на здоров'я людини, не беручи до уваги кількість і тип фізичних навантажень.

Відмінною особливістю цього дослідження є використання складного інструменту під назвою алгоритм CHAP, розроблений на основі машинного навчання. Цей інструмент більш точно визначає різницю між сидінням і стоянням, вловлюючи зміни в положенні тіла і виключаючи фактор неточності обладнання. Традиційно, сидячий спосіб життя характеризується сидінням або лежанням з мінімальними витратами енергії, що призводить до зниження м'язової активності, сповільнення кровотоку і погіршення метаболізму глюкози.

Результати дослідження показали, що просто займатися фізичними вправами недостатньо, щоб нейтралізувати наслідки тривалого сидіння. Навіть ті, хто регулярно займається енергійними фізичними вправами, наражаються на ті самі ризики, якщо проводять більшу частину дня в сидячому положенні, заявляють автори роботи.

Вони пропонують розділити час сидіння на частини, щоб знизити ці ризики. Замість того щоб сидіти довго, вчені пропонують періодично просто вставати і трохи стояти. Одне це може кардинально змінити ситуацію, запевняють вони. Хоча постійне вставання по шість разів на годину може здатися нереальним, якщо робити перерви рідше, наприклад, раз на годину або кожні 20 хвилин, це може бути більш досяжним і корисним способом знизити ризики передчасної смерті.

Дослідження вчених також натякає на складність і багатогранність сидячого способу життя, роблячи висновок, що не всяке сидіння може бути шкідливим. Заняття, які задіюють розум, наприклад, вивчення нової мови в сидячому положенні, можуть не чинити такого ж негативного впливу на здоров'я, особливо щодо когнітивних здібностей, таких як деменція. Ця сфера потребує подальших досліджень, оскільки взаємозв'язок між фізичною активністю, сидячою поведінкою і когнітивним здоров'ям продовжує вивчатися, заявляють автори.

Висновок із цього дослідження досить простий, але не менш важливий: незважаючи на те, що наш сучасний спосіб життя часто сприяє тривалому сидінню, вкрай важливо знайти способи включити більше руху в наш розпорядок дня. Це не обов'язково означає кардинальні зміни; прості коригування, наприклад, періодичне вставання, можуть мати значний вплив на скорочення ризику смерті. Наше тіло було створено природою для руху, і знаходження балансу в повсякденній діяльності є ключем до довгострокового здоров'я і благополуччя.

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