Китай дав ім'я космічному кораблю для доставки астронавтів на Місяць: який він має вигляд (відео)
КНР поставила за мету відправити на Місяць трьох астронавтів до 2030 року.
Китайське агентство пілотованих космічних польотів (CMSA) дало назву космічному кораблю, який доставить китайських астронавтів на Місяць, а також посадковому модулю, за допомогою якого астронавти приземляться на поверхні супутника Землі, пише Space.
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Ще в серпні 2023 року CMSA оголосило конкурс на найкращу назву для космічного корабля нового покоління, який має доправити трьох китайських астронавтів на Місяць. В агентстві заявили, що отримали 2000 назв від організацій і звичайних людей з усього Китаю і експертна комісія зробила свій вибір.
Космічний корабель, який доставить китайських астронавтів на Місяць, дістав назву "Менчжоу", а посадковий модуль, за допомогою якого астронавти здійснять посадку на поверхню Місяця, дістав назву "Ланьюе".
Назва "Менчжоу" означає "Судно мрії", а назва "Ланьюе" — "Той, що обіймає Місяць". Стало відомо, що "Менчжоу" матиме дві версії: одна для доправлення сімох астронавтів на низьку навколоземну орбіту, зокрема на орбітальну станцію "Тяньгун", а друга — для доправлення астронавтів на Місяць, але лише трьох астронавтів.
Раніше "Менчжоу" називався просто пілотований космічний корабель нового покоління і перший пошуковий політ він здійснив ще 4 роки тому. Перший повноцінний політ у космос заплановано на 2027 рік.
Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC), яка займається проектуванням і будівництвом місячного космічного корабля і посадкового модуля, також будує нову ракету-носій "Чанчжен-10". Саме вона має доставити космічний корабель на Місяць.
Нова ракета-носій є вдосконаленою версією існуючої нині китайської космічної ракети "Чанчжен-5". Китай планує під час пілотованої місії на Місяць відправити в космос дві ракети "Чанчжен-10". Одна виведе в космос космічний корабель, а друга — посадковий модуль. Після зустрічі на орбіті навколо Місяця корабель і модуль мають зістикуватися, щоб астронавти могли перейти з одного транспортного засобу в інший. Тільки два астронавти перемістяться в посадковий модуль "Ланьюе", а третій залишиться на борту "Менчжоу".
На борту посадкового модуля також буде розміщено місяцехід, яким зможуть скористатися астронавти для переміщення поверхнею Місяця. Після нетривалого перебування на Місяці астронавти повернуться в посадковий модуль, і він доставить їх на орбіту навколо Місяця. Потім відбудеться стикування з космічним кораблем і троє астронавтів вирушать назад на Землю.
Згідно з повідомленням CMSA, наразі завершено розробку основних складових ракети-носія "Чанчжен-10", космічного корабля "Менчжоу", посадкового модуля "Лан'юе", а також уже створено місячні скафандри для астронавтів.
Наразі триває облаштування стартового майданчика, щоб китайські вчені могли провести випробувальний запуск, але коли він відбудеться, поки що невідомо.
Моделі ракети-носія, космічного корабля і посадкового модуля нещодавно були виставлені на виставці в Шанхаї.
Нагадуємо, що перший за 52 роки американський посадковий модуль на Місяці закінчив свою нетривалу роботу. Модуль "Одіссей" був відключений, але існує ймовірність, що він зможе пережити довгу ніч на Місяці і знову повернутися до роботи, як уже писав Фокус .