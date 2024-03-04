На Землю прилетіли створені в космосі ліки: як відбувалося вогняне приземлення (відео)

Компанія Varda Space Industries показала кадри входу космічної капсули в атмосферу Землі.

21 лютого на Землю повернулася капсула з противірусним препаратом, який був створений у космосі компанією Varda Space Industries. Вогняне входження в атмосферу Землі зафіксувала камера, розміщена на капсулі і ці унікальні кадри представила американська компанія, пише Space.

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Уперше в історії лікарський препарат було створено в умовах космосу в рамках місії W-1 компанії Varda Space Industries, яка успішно завершилася приземленням капсули з ліками на Землю. Капсула завширшки 90 см успішно приземлилася за допомогою парашута в штаті Юта. Таким чином вчені отримали перші вирощені в космосі кристали противірусного препарату ритонавір.

Капсула врізалася в щільну атмосферу нашої планети зі швидкістю, яка більш ніж у 25 разів перевищувала швидкість звуку Фото: space.com

Більша частина шляху, яку подолала капсула з ліками під час повернення на Землю, була вельми болісною, про що свідчить відео, яке показала компанія Varda Space Industries. Капсула врізалася в щільну атмосферу нашої планети зі швидкістю, яка більш ніж у 25 разів перевищувала швидкість звуку і при цьому з'явилися різнокольорові яскраві іскри.

Більша частина шляху, яку подолала капсула з ліками під час повернення на Землю, була вельми болісною Фото: space.com

Американська компанія хоче стати великим гравцем у космічній промисловості, що зароджується, яка використовує унікальне середовище на низькій навколоземній орбіті для виробництва дорогих фармацевтичних препаратів.

Компанія Varda Space Industries пропонує клієнтам універсальний спосіб створення ліків у космосі за допомогою капсули, яка є одночасно міні-заводом і транспортним засобом для повернення отриманого продукту на Землю.

Капсула місії W-1 була відправлена в космос на борту ракети-носія Falcon 9 у червні минулого року. Капсула була інтегрована в космічний апарат Photon від компанії Rocket Lab, який забезпечував подачу електроенергії, допомагав у русі капсули і виконував інші важливі функції.

21 лютого на Землю повернулася капсула з противірусним препаратом, який був створений у космосі компанією Varda Space Industries Фото: space.com

Приблизно за тиждень після старту місії компанія оголосила, що кристали ритонавіру, який використовують для лікування ВІЛ і гепатиту С, були успішно вирощені на борту капсули, як і планувалося.

Незабаром після цього Varda Space Industries хотіла повернути капсулу на Землю, але зіткнулася з труднощами під час отримання необхідних дозволів на посадку. Цей дозвіл було отримано в лютому і таким чином місія була успішно завершена. Флакони з ритонавіром були передані для подальшого вивчення вченими. Також американська компанія передала NASA і ВПС США дані про гіперзвукове повернення капсули на Землю.

Детальніше про цю місію Фокус уже писав раніше, а також про те, що компанія Varda Space Industries планує продовжити подібні запуски своїх міні-заводів у космос.

Також Фокус писав про те, що новий місяцехід NASA буде шукати поклади водяного льоду на Місяці, який знадобитися астронавтам для отримання води, кисню і водню. Запуск місяцеходу має відбутися восени цього року.