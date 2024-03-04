Полювання на міжзоряних гостей: запропоновано спосіб зловити щось схоже на Оумуамуа (фото)

Хоча в Сонячній системі точно було виявлено лише 2 міжзоряних об'єкти, астрономи вважають, що їх значно більше.

Автори нової статті, опублікованої в журналі Planetary and Space Science, запропонували своє бачення місії для вивчення майбутніх міжзоряних об'єктів, які відвідають Сонячну систему. Хоча точно було виявлено тільки два таких об'єкти, нові телескопи дадуть змогу виявити більшу їхню кількість. Вчені вважають, що місія з супроводу такого об'єкта, коли він покине Сонячну систему, дасть змогу дізнатися, чим наша ділянка космосу відрізняється від усього, що перебуває за її межами, пише IFLScience.

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Міжзоряні об'єкти — звичайна справа в космосі

Відомо, що гравітація великих планет Сонячної системи час від часу викидає комети й астероїди за її межі. Як показує моделювання, приблизно 4 млрд років тому гравітація Юпітера і Сатурна дуже часто викидала об'єкти з пояса Койпера в міжзоряний простір.

Якщо це відбувалося в нашій Сонячній системі, то таке саме може відбуватися і в інших зоряних системах. Таким чином у космос вирушають міжзоряні мандрівники, які можуть пролітати близько біля Сонця.

Якщо це відбувалося в нашій Сонячній системі, то таке саме може відбуватися і в інших зоряних системах. Таким чином у космос відправляються міжзоряні мандрівники, які можуть пролітати близько біля Сонця Фото: NASA

На сьогоднішній день астрономи підтвердили проходження через Сонячну систему комети 2I/Борисова і об'єкта Оумуамуа. Якщо міжзоряна комета багато в чому схожа на місцеві комети, то Оумуамуа явно являє собою щось інше. Про його походження астрономи продовжують дискутувати вже багато років.

Автори статті вважають, що в найближчому майбутньому можна буде виявити нові міжзоряні об'єкти, завдяки, наприклад, Обсерваторії імені Віри Рубін, яка почне свою роботу наступного року. Вважається, що новий телескоп дасть змогу знайти мільйони невідомих об'єктів на краю Сонячної системи, деякі з яких точно прибули з іншої зоряної системи.

Тому вчені пропонують відправити космічний апарат для вивчення одного з таких об'єктів, який зможе його наздогнати, а потім супроводжувати в міжзоряний простір. Науковці вважають, що NASA потрібно прийняти цю ідею, адже подібна місія дасть змогу отримати масу нової інформації про космос.

Міжзоряний об'єкт Оумуамуа був виявлений у 2017 році Фото: ESO

Автори статті пишуть, що невідомо, скільки саме буде виявлено міжзоряних об'єктів, але вони точно з'являться в Сонячній системі в найближчому майбутньому. При цьому такі об'єкти можуть підлетіти дуже близько до Землі, що дасть змогу вивчити їх із близької відстані.

Як зловити щось схоже на Оумуамуа?

За словами вчених, будь-який міжзоряний об'єкт має рухатися з величезною швидкістю, інакше він потрапить під вплив гравітації Сонця, що, звісно ж, полегшило б його вивчення. Водночас учені вважають, що такий об'єкт рухатиметься досить повільно, щоб його міг зловити космічний апарат, навіть із нинішніми технологіями.

Але тут виникають певні труднощі. Для цієї місії апарат має бути запущений або з Землі, або ж із космосу. Моделювання показує, що міжзоряний об'єкт перебуватиме в межах 1,5 млрд км від Землі (приблизно відстань до Сатурна) протягом 770 днів. Це означає, що все має бути готове до запуску в будь-який час, адже невідомо, коли в Сонячній системі буде виявлено нового космічного мандрівника.

Міжзоряну комету 2I/Борисова було виявлено у 2019 році Фото: комета Борисова

Хоча запуск космічного апарату із Землі, як показує моделювання, буде більш ефективним у плані перехоплення міжзоряного об'єкта, на підготовку ракети-носія потрібно витратити не більш ніж місяць з моменту його виявлення. Але це дуже короткий період часу, а це означає, що ракету-носій потрібно тримати на стартовому майданчику протягом кількох років, поки не буде виявлено космічного мандрівника.

Тому вчені пропонують інший варіант. Вони вважають, що повністю підготовлений космічний апарат потрібно відправити на орбіту. Коли буде виявлено відповідну ціль, апарат запустить свої двигуни, скористається гравітацією Землі для набору швидкості та зможе долетіти до міжзоряного об'єкта.

Автори вважають, що підготовка такого апарату і виведення його на орбіту в готовому вигляді обійдеться менш ніж в 1 млрд доларів. Тобто за вартістю ця місія еквівалентна таким місіям NASA, як "Люсі", що полетіла вивчати троянські астроїди Юпітера, і "Психея", що вивчатиме найдорогоцінніший астероїд у Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, минулого року апарат "Люсі" зробив несподіване відкриття в головному поясі астероїдів.

Також Фокус писав про те, чому досі не йде видобуток цінних елементів на астероїді (16) Психея, який вважається найдорожчим подібним об'єктом у найближчому космосі.