Одна на всьому білому світі. Унікальна панда допомогла розгадати феномен рідкісних коричневих панд

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося розгадати таємницю того, як виникає це надзвичайно рідкісне забарвлення.

У всьому світі існує лише 7 коричнево-білих гігантських пар, принаймні тих, про які відомо науці. Однак гігантська панда на ім'я Цезар, яка й допомогла вченим зробити відкриття, єдина у своєму роді — Цезар єдиний представник коричнево-білих панд, які живуть у неволі, пише IFLScience.

У своїй новій роботі вчені зосередилися на тому, щоб нарешті з'ясувати таємницю такого дивного забарвлення. Команда мала намір визначити, чи можуть якісь відмінності в ДНК коричневих панд пояснити їхній незвичайний колір хутра. У результаті вчені секвенували геноми 35 гігантських панд, до їх числа входили дві коричневі панди, одним із яких був Цезар, і дві сімейні трійки, до яких вони належали, а також звичайні чорно-білі панди.

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Далі вчені порівняли отримані послідовності й змогли визначити ген, що відповідає за це забарвлення шерсті — Bace2. Цей ген кодує фермент, який бере участь у розщепленні білка-попередника амілоїду, молекули, можливо, найвідомішої завдяки своїй ролі у хворобі Альцгеймера.

Команда виявила, що в коричневих панд було дві ідентичні копії певного варіанту гена Bace2, у яких не було 25 пар будівельних блоків ДНК. Це дало змогу припустити, що саме тут ховається розгадка незвичайного забарвлення шерсті рідкісних панд.

Далі вчені підтвердили свою теорію та секвенували ДНК ще 192 чорно-білих панд — результати показують, що в жодної з них не було двох копій однієї та тієї ж варіації гена Bace2. Опісля вчені також створили мишей із цією мутацією та виявили, що всі вони мали світле хутро.

За словами команди, їхні результати свідчать, що ця мутація зменшила кількість і розмір меланосом волосся в мишей і, як вважають учені, у панд, що й призвело до рідкісної пігментації. Зазначимо, що меланосоми — спеціалізовані структури всередині клітин, які відповідають за виробництво та зберігання меланіну, необхідного для визначення кольору шкіри, волосся та хутра.

Так учені дійшли висновку, що ген Bace2 здатний впливати на меланосоми пан, унаслідок чого їхнє хутро набуває коричнево-білого відтінку замість чорно-білого.

Раніше Фокус писав про те, що рідкісні тварини, народжені без знакового забарвлення: панда-альбінос і косатка "Біла смерть".