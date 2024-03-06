Пісочний долар як християнська реліквія: вчені знайшли скам'янілість у турецькій скельній церкві

Турецькі археологи виявили скам’янілість морського їжака у стародавній скельній церкві. Цей артефакт був християнською реліквію, оскільки має символічний зв’язок з Ісусом Христом.

У районі Егіль, Туреччина, під час нещодавніх розкопок у стародавній скельній церкві виявили скам'янілість пісочного долара, рідкісного морського їжака. За останні два роки дослідники знайшли також безліч артефактів, пише Arkeonews.

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Прогрес розкопок під керівництвом професора Вечіхі Озкая з кафедри археології Університету Дікле був значним: 80 відсотків робіт над скельною церквою, прикрашеною різноманітними мотивами хреста, якій, як вважають, близько 1600 років, вже завершено.

Фото: AA

Кінцева мета — відкрити цю унікальну церкву, що є частиною монастиря Мор Юханна (Іоанна), для громадськості. Монастир, пов'язаний з Іоанном Ефеським протягом тривалого періоду слугував освітнім закладом.

Фото: AA

Під час цих розкопок команда виявила скам'янілість істоти, відомої як "пісочний долар", яка жила на берегах Тихого океану. Ця знахідка має велике значення в християнському світі. Професор Озкайя пояснив, що скам'янілість цього морського їжака з п’ятикінечною зіркою символізує народження, смерть і вознесіння Ісуса Христа.

П'ять отворів у скам'янілості інтерпретуються як символічні рани: чотири навколо кінців зірки представляють руки і ноги Христа, прибиті до хреста, тоді як центральний отвір означає рану від солдатського списа.

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