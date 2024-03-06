В Англії вчені виявили найстаріший ліс на Землі: йому 390 млн років (фото)

Можливо, це не найвищий ліс, але він, безумовно, найдавніший на нашій планеті.

Ще недавно вважалося, що найстарішим викопним лісом на Землі є скам'янілості лісового масиву в штаті Нью-Йорк, що в США, якому 386 млн років. Але нове дослідження, опубліковане у виданні Journal of the Geological Society, показує, що найстаріший ліс на нашій планеті розташований на південному заході Англії. Учені виявили групу скам'янілих дерев, вік яких оцінюється в 390 млн років, пише IFLScience.

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Найдавніший відомий ліс на Землі існував у Девонський період (419 — 358 млн років тому), коли Велика Британія була частиною стародавнього материка Лаврентія і на цій території був теплий, сухий клімат. Раніше вважалося, що на місці виявлення найдавнішого лісу існували тільки рідкісні скам'янілості рослин, але нове дослідження показало, що це справжній лісовий масив, рештки якого закарбувалися в камені.

Учені виявили групу скам'янілих дерев, вік яких оцінюють у 390 млн років Фото: Live Science

За словами вчених, цей ліс складався зі схожих на пальми дерев, які відомі як кладоксіловідні рослини. Цей вимерлий вид рослин тісно пов'язаний із папоротями. За словами авторів дослідження, ці дерева схожі на пальми, але не мають до них жодного стосунку. В дерев було довге стебло та щось схоже на пальмове листя, хоча насправді це було не листя, а безліч гілочок. Кладоксілоподібні дерева мали висоту від 2 до 4 метрів, а це означає, що це були не найвищі рослини.

Найдавніший відомий ліс на Землі існував у Девонський період (419 — 358 млн років тому), коли Велика Британія була частиною стародавнього материка Лаврентія Фото: Live Science

Хоча давніші скам'янілості рослин, що ростуть окремо, було виявлено раніше на нашій планеті, нове відкриття є прикладом справжнього найдавнішого лісу на Землі, де дерева росли близько одне до одного.

Крім скам'янілостей кладоксіловідних рослин, учені виявили також рештки й іншої флори з Девонського періоду, а також скам'янілі рештки деяких стародавніх тварин, якими є маленькі членистоногі.

За словами вчених, цей ліс складався зі схожих на пальми дерев, які відомі як кладоксіловідні рослини Фото: IFLS

За словами вчених, відкладення, у яких було виявлено стародавні рослини, можуть пролити світло на вплив найбільш ранніх лісів на нашу планету. Передбачається, що кладоксіловідні дерева виступали біогеоморфними агентами, які створювали великі ліси та формували лісову підстилку, що впливало на місцеві форми рельєфу та скупчення відкладень.

Хоча давніші скам'янілості рослин, що росли окремо, були виявлені раніше на нашій планеті, нове відкриття є прикладом справжнього найдавнішого лісу на Землі, де дерева росли близько одне до одного Фото: IFLS

Учені припускають, що приблизно 390 млн років тому розпочалися викликані деревами зміни в навколишньому середовищі на суші, які назавжди змінили не морські ландшафти й біосферу Землі. Інакше кажучи, ліси на нашій планеті дійсно почали рости й заповнювати сушу.

Як уже писав Фокус, минулого року на острові Лесбос учені виявили скам'янілі дерева різних розмірів. Дослідники ідентифікували 500 зразків різних видів.

Також Фокус писав про те, що тисячі років тому щось змінило атмосферу Землі, і вчені нарешті зрозуміли, що це було. Нове дослідження припускає, що в масштабній зміні атмосфери винні епідемії.