Йому 8600 років: у Туреччині виявили найстаріший хліб у світі (фото)

Турецькі археологи знайшли невідому губчасту речовину. Повівши детальний аналіз, вони виявили, що ця речовина — насправді тисячолітній харчовий продукт.

У неолітичному поселенні Чатал-Гьоюк, Туреччина, археологи розкопали надзвичайну знахідку — буханець хліба, якому 8600 років. Відкриття відбулося в районі, відомому як "Мекан 66", де археологи натрапили на залишки печі, оточені насінням пшениці, ячменю, гороху і губчастою речовиною, яка може бути формою їжі, пише Arkeonews.

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Аналізи, проведені в Науково-технологічному науково-дослідному і прикладному центрі (BITAM) Університету Некметтіна Ербакана, виявили, що губчастий залишок був ферментованим хліб, датований 6600 роком до нашої ери.

Доцент Алі Умут Тюркджан, голова комітету з розкопок і викладач Університету Анадолу, пояснив, що коли ми думаємо про "археологію", на думку спадають зображення споруд і стародавніх реліквій. Однак сучасна археологія розширилася, включивши в себе вивчення стародавніх харчових практик. Тюркджан наголосив, що Анатолія, з Чатал-Гьоюком як ключовим об'єктом, відіграє ключову роль у харчовій археології.

Фото: AA

Тюркджан наголосив на значенні Чатал-Гьоюка в цій галузі, заявивши: "У 2021 році ми зробили революційну знахідку. В кутку печі ми ретельно задокументували невелику круглу губчасту речовину, яку ідентифікували як хліб. Тонке глиняне покриття споруди зберегло ці органічні рештки, включаючи деревину та хліб, протягом понад 8 000 років. Радіовуглецевий аналіз підтвердив, що наш зразок датується приблизно 6 600 роком до нашої ери".

За словами Тюркджана, Єгипту вже давно приписують найдавніші свідчення про хліб, випечений на дріжджах. Однак знахідка з Чатал-Гьоюка перевершує всі інші, заслуговуючи на звання найдавнішого хліба у світі.

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