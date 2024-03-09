Здуття живота стане проблемою минулого: знайдено ефективний метод боротьби з метеоризмом

Дослідження вчених виявило відповідальне за часті випадки здуття живота джерело. Вони докладніше вивчили його і створили на основі своїх висновків прості рекомендації, виконуючи які ми можемо впоратися з метеоризмом.

Багато хто з нас хоча б раз стикався зі здуттям живота і дискомфортом після їжі. Для таких людей дослідники, можливо, знайшли просте рішення — скорочення споживання солі та клітковини. Нове дослідження показує, що скорочення споживання натрію і клітковини може значно зменшити метеоризм — поширену проблему, від якої страждають мільйони людей і 90% людей із синдромом подразненого кишечника, пише PsyBlog.

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Дослідження, в якому взяли участь 412 осіб із високим кров'яним тиском, виявило кілька цікавих результатів. Зниження споживання клітковини зменшило ризик здуття живота на 41%. Цікаво, що чоловіки виявилися більш сприйнятливими до впливу харчових волокон на здуття живота, ніж жінки. Крім того, дотримання дієти з низьким вмістом натрію знижувало ризик здуття живота на 27%.

Хоча точні механізми того, як сіль сприяє здуттю живота, поки незрозумілі, дослідники припускають, що це може бути пов'язано із затримкою води в організмі. Згідно з іншою теорією, натрій може змінювати наш мікробіом кишківника — спільноту бактерій у травній системі, потенційно впливаючи на вироблення цими бактеріями сульфідних сполук, які можуть сприяти метеоризму.

Отримані результати відкривають науці перспективний напрямок для пошуку розв'язання проблем людей, які страждають від постійного здуття, каже автор дослідження, професор Ноель Мюллер. Внесення простих змін у раціон харчування, наприклад, те саме скорочення споживання продуктів із вмістом солі та клітковини, може полегшити цей неприємний стан без шкоди для загального здоров'я, вважають автори. Однак вкрай важливо підходити до будь-яких змін у раціоні помірковано і під керівництвом медичного працівника, оскільки і сіль, і клітковина відіграють важливу роль у підтримці здоров'я нашого організму.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про вплив генів, відповідальних за розвиток синдрому подразненого кишечника, на нашу психіку. Вчені виявили генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника і такими розладами, як тривога і депресія.

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