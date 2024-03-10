Залишилося всього 10 особин: яка тварина на Землі може зникнути швидше за всіх (фото)

Учені вважають, що цей морський китоподібний ссавець перебуває під найбільшою загрозою зникнення на нашій планеті.

Для морських ссавців загроза повного зникнення стає надто реальною, але є один вид, який посідає перше місце в списку близьких до того, щоб назавжди зникнути. Ідеться про такого китоподібного ссавця як каліфорнійська морська свиня, яких, за оцінками вчених, залишилося всього 10 особин. Що ж призвело до того, що цей вид опинився на межі повного зникнення, і що робиться для того, щоб цьому запобігти? Про це пише IFLscience.

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Каліфорнійська морська свиня (Phocoena sinus) — це вид найменших китоподібних ссавців. Довжина цих морських тварин коливається в діапазоні від 1,2 до 1,5 метра, а вага становить від 30 до 55 кг.

Ці тварини мають не тільки дуже маленький розмір серед своїх родичів, куди входять кити й дельфіни, але також вони мають найменший ареал проживання серед усіх китоподібних на Землі. Каліфорнійські морські свині живуть тільки в північній частині Каліфорнійської затоки. Учені вважають, що до скорочення популяції виду призвела діяльність людини.

Серед багатьох загроз для життя морських ссавців, які створені людиною, можна виокремити руйнування середовища проживання, забруднення довкілля та зіткнення з кораблями. Але каліфорнійським морським свиням загрожує вилов риби в Каліфорнійській затоці з використанням зябрових сіток, адже ці тварини можуть потрапити в сітки та потонути.

Каліфорнійська морська свиня Фото: Wikipedia

Також однією з причин скорочення чисельності каліфорнійських морських свиней є незаконний вилов ще одного виду, який перебуває під загрозою зникнення, — риби під назвою тотоаба. Іноді перші також стають жертвами такого вилову риби.

Через те, що на Землі залишилося всього 10 особин каліфорнійських морських свиней, ще в серпні минулого року Міжнародна комісія з промислу китів (IWC) випустила перше в історії попередження про те, що цей вид може скоро повністю зникнути. Виявилося, що за майже 30 років чисельність виду скоротилася на 560 особин.

В IWC вважають, що ці морські ссавці неминуче зникнуть, якщо всі зяброві сітки не будуть замінені на альтернативні способи вилову риби. Спроби припинити використання зябрових сіток призвели до того, що уряд Мексики ввів на них повну заборону, хоча незаконне використання цих засобів триває. В IWC припускають, що морських ссавців ще можна врятувати, і популяція може відновитися, якщо всі заходи з їхнього захисту будуть на 100% ефективними.

Як уже писав Фокус, у Чорнобилі біологи виявили тварин, на яких не впливає радіація. Учені вважають, що це може дати певне уявлення про механізми репарації ДНК, які одного разу можуть бути адаптовані для використання в медицині для людей.

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