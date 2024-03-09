Виявлено стародавні запаси води в корі Землі: там можуть мешкати невідомі нам організми

Згідно з останніми дослідженнями вчених, у надрах Землі може існувати своя, прихована від світу стародавня екосистема, яка може дати нам відповіді на питання про те, як на нашій планеті зародилося життя.

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Вода так чи інакше є всюди на нашій планеті, ба більше — вона покриває більшу частину поверхні Землі. Але під її корою прихована величезна кількість води, більша, ніж міститься у всіх крижаних шапках і льодовиках разом узятих. Дослідники вже давно займалися вивченням цих запасів, і нещодавно вони поділилися деякими цікавими висновками. Вони виявили, що в корі планети, яка є найзовнішим зовнішнім шаром нашої Землі, міститься близько 43,7 мільйона кубічних кілометрів води, що є величезною кількістю води, порівняно із запасами, закутими в лід, пише Live Science.

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Донедавна, коли вчені говорили про підземні води, вони здебільшого мали на увазі воду, що знаходиться близько до поверхні, в межах перших кількох миль земної кори. Але недавнє дослідження розширило ці уявлення, зазирнувши глибше, приблизно на 9,9 кілометрів, під поверхню. Там дослідники виявили, що осадові породи, які набагато частіше зустрічаються на таких глибинах, ніж вважалося раніше, містять значну кількість води. Отримані результати більш ніж удвічі перевищили попередні оцінки глибинних підземних вод, майже зрівнявшись із тією кількістю води, яка, як ми вважали, існує безпосередньо під поверхнею планети.

Більшість із нас так чи інакше знайомі з водоносними горизонтами — підземними шарами води, з яких ми черпаємо воду для пиття і зрошення. Це неглибокі ґрунтові води, які здебільшого є прісними. Однак води, що залягають набагато глибше, більш солоні і зовсім не змішуються з водою, що знаходиться над ними. Незважаючи на це, ці запаси води дуже зацікавили вчених, тому що перебувають там, в ізоляції, вже дуже і дуже довгий час. Ця стародавня вода може багато чого розповісти нам про минуле Землі і навіть про те, як тут зародилося життя, вважають дослідники, каже Грант Фергюсон, гідрогеолог з Університету Саскачевану і автор дослідження.

Але ці глибокі води можуть стати для нас не просто музеями стародавньої історії; в них може мешкати невідоме людині мікробне життя, що продовжує існувати і сьогодні. Це потенційно відкриє абсолютно нову сферу досліджень нашої власної планети, змінить наше уявлення про життя на інших планетах, але водночас може нести з собою певні ризики, що стосуються невідомих нам форм життя. Однак ідея про те, що глибоко під землею можуть існувати активні екосистеми, заворожує наукову спільноту. Під нашими ногами лежить зовсім інший світ, сповнений секретів, які ще належить розкрити, і це має значення не тільки для нашого вивчення життя на Землі, а й, можливо, для поняття загальної концепції життя у всьому Всесвіті.

Раніше Фокус писав про реальну ефективність води у спалюванні калорій і схудненні. Деякі стверджують, що велика кількість рідини здатна допомогти скинути зайву вагу, дослідники розповіли, чи так це насправді.

Також Фокус писав про те, що вода може стати на вагу золота. Питання доступності важливої для виживання води для мільйонів людей вже дедалі частіше піднімається у світі, але за прогнозами вчених, ситуація може погіршитися.