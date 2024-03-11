Марс, чекай. Найпотужніша ракета Ілона Маска готується зробити диво: який вона має вигляд (фото)

Серед численних призначень найпотужнішої у світі ракети Starship є доставка вантажів і людей на Червону планету.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск неодноразово заявляв про свої плани щодо створення першої повноцінної постійної колонії на Марсі. Якраз для реалізації цієї амбітної ідеї було створено найпотужнішу у світі ракету Starship. Єдина проблема полягає в тому, що ця ракетна система, що складається з ракети-носія Super Heavy і космічного корабля на її вершині під назвою Starship, уже двічі провалила випробувальні польоти. Згідно з нещодавньою заявою SpaceX третій випробувальний політ має відбутися в четвер, 14 березня, пише Universe Today.

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Найпотужніша у світі та перша подібна повністю багаторазова ракетна система Starship готується до третього випробувального польоту, що має розпочатися, як і два минулі рази, на космодромі SpaceX на півдні штату Техас, США.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск неодноразово заявляв про свої плани щодо створення першої повноцінної постійної колонії на Марсі. Якраз для реалізації цієї амбітної ідеї було створено найпотужнішу у світі ракету Starship Фото: Starship

У повністю зібраному вигляді ракета Starship, що складається з ракети-носія і космічного корабля, має висоту 122 метри. Вона призначена для доставки вантажів на навколоземну орбіту, а також вантажів і людей на Місяць і Марс. Зокрема, на навколоземну орбіту ракета зможе виводити до 165 тонн вантажів.

Однак перші два випробувальні польоти, у квітні та листопаді минулого року, закінчилися невдало. Якщо Федеральне управління цивільної авіації США видасть компанії Ілона Маска дозвіл на політ, то третє випробування Starship має відбутися 14 березня, і, можливо, воно все ж буде успішним.

У повністю зібраному вигляді ракета Starship, що складається з ракети-носія і космічного корабля, має висоту 122 метри Фото: Starship

Цього разу, як і під час минулих спроб, для випробування будуть використані прототипи ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship, з'єднаних разом. У квітні минулого року ракета успішно Starship злетіла зі стартового майданчика, але на жаль, не відбулося розділення двох частин системи, і вона почала падати. Інженери місії прийняли рішення активувати вибухівку на борту ракети, щоб уникнути катастрофи під час падіння.

Після цього ракета Starship пройшла модернізацію і на стартовому майданчику опинилися два нових прототипи, які склали нову версію ракети. У листопаді минулого року випробування почалися набагато краще, відбулося розділення частин Starship, але знову були виявлені технічні неполадки і все закінчилося вибухом.

Згідно із заявою SpaceX, у компанії вивчили всі дані, отримані під час двох невдалих польотів і врахували всі помилки Фото: Starship

Згідно із заявою SpaceX, у компанії вивчили всі дані, отримані під час двох невдалих польотів і врахували всі помилки. Під час третього випробувального польоту Starship, інженери хочуть перевірити кілька інноваційних рішень. Зокрема, космічний корабель має вперше запустити свої двигуни в космосі. Прототип ракети-носія після відокремлення від космічного корабля має приводнитися в Мексиканській затоці недалеко від місця старту. А космічний корабель після виходу на орбіту приблизно через годину має приводнитися в Індійському океані.

До речі, художник Тоні Бела створив інфографіку, розмістивши її у себе на сторінці в соціальній мережі Х (яка також належить Ілону Маску), де показав усі етапи майбутнього польоту Starship.

Художник Тоні Бела створив інфографіку, де показав усі етапи майбутнього польоту Starship Фото: X (Twitter)

Варто нагадати, що NASA обрало одну з версій космічного корабля Starship для того, щоб він виконав функцію посадкового модуля під час висадки астронавтів на Місяці 2026 року. Але для початку SpaceX потрібно показати, що космічний корабель готовий до запусків у космос.

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