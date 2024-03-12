Уб'є десятки мільйонів людей: що таке хвороба Х і чому до неї готується весь світ

Всесвітня організація охорони здоров'я дедалі частіше порушує тему загадкової хвороби, яка буде набагато заразнішою та смертельнішою, ніж був COVID-19. Лікарі закликають світ готуватися до важких часів.

Хвороба X звучить як щось прямо з науково-фантастичного роману, але насправді це термін, який експерти в галузі охорони здоров'я та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) використовують для позначення загадкового захворювання, що може спричинити серйозну кризу в галузі охорони здоров'я в усьому світі, причому рівень смертності від неї може стати гіршим, ніж від COVID-19. І хоча нам майже нічого про неї невідомо, є певні моменти, що входять до цього терміна, розібравши які ми зможемо краще розуміти, до зіткнення з чим нас готують, пише IFLScience.

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Ще 2018 року ВООЗ уперше заговорила про хворобу Х, але вона справді стала реальністю, коли з'явився COVID-19, доводячи, що ми маємо бути напоготові щодо невідомих і раптових загроз. У деяких дослідженнях учені навіть припустили, що COVID-19 був свого роду найпершою хворобою X, тому що це був новий і незрозумілий вірус, який стрімко вражає людей.

Чим насправді чим може бути хвороба X, можна тільки здогадуватися. ВООЗ слідкує за безліччю неприємних хвороб, які можуть вилитися у великі проблеми для людства, як-от Ебола та Зіка, але хвороба Х — це таємнича загроза, яка ще не проявлялася на наших радарах.

Це все одно що знати, що в темряві щось є, але не знати, що саме. Це моторошне відчуття невідомості і небезпеки, що виходить від неї, може серйозно позначитися на нашому самопочутті, але це необхідний феномен, тому що, зіткнувшись з нею і будучи в постійній готовності, людство матиме більше шансів впоратися з непередбаченою загрозою. Вчені вважають, що вже існують віруси, які можуть у будь-який момент перетворитися на хворобу X, якщо вони правильно мутують і перейдуть на людей. Вони навіть склали докладний список пріоритетних для спостереження і вивчення хвороб, щоб бути готовими до будь-яких їхніх спалахів.

Нещодавно до хвороби Х було привернуто підвищену увагу після дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Після цього в мережі з'явилися кілька диких теорій про те, що "еліти намагаються підготуватися до наступної пандемії, яка, найімовірніше, вже не за горами". Насправді подібні заяви були далекими від істини і маніпулювали сказаним на форумі. Основною метою дискусії було нагадати людству, що йому варто постійно бути напоготові та готуватися до контролю над надзвичайною обстановкою, за якої станеться масовий спалах захворювання, а також до швидкого усунення його наслідків. По суті, світу просто нагадали, що не варто забувати уроки, засвоєні після пандемії COVID-19, і нехтувати ними.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, представник ВООЗ, також заявив, що мета організації полягає зовсім не в тому, щоб лякати людей, а в тому, щоб зробити їх поінформованими і готовими до того, що станеться в майбутньому. Тому що, давайте подивимося правді в очі, історія сповнена хвороб, які раптово з'являлися і кардинально міняли життя людства, від стародавніх хвороб, на кшталт Чорної смерті, до недавніх пандемій.

Пандемія COVID-19 уже стала важливим уроком для людства, змінивши наше розуміння глобальних загроз здоров'ю Фото: pexels.com

То чи варто нам хвилюватися? Трохи, звісно. Але панікувати, будувати сховища і запасатися припасами для судного дня, найімовірніше, не потрібно. Пандемії були частиною історії людства впродовж багатьох століть, а наш сучасний суперзв'язаний та урбанізований світ тільки збільшує шанси на те, що ще одна хвороба трапиться. Але водночас є й позитивний момент: ми дедалі краще готуємося до таких ситуацій, виносимо уроки з минулих спалахів, таких як COVID-19, щоб ефективніше справлятися з майбутніми загрозами, а сучасні технології дають нам змогу краще та швидше оговтуватися від них.

Пандемія COVID-19 уже стала важливим уроком для людства, змінивши наше розуміння глобальних загроз здоров'ю та нашу колективну здатність реагувати на них. З цієї кризи ми винесли безцінні уроки як у глобальному масштабі, так і на індивідуальному рівні, що підкреслили важливість готовності, стійкості та співпраці. Серед усього, що винесло людство після останньої пандемії, особливо чітко можна виокремити такі пункти:

Глобальна координація та співпраця. Посилене міжнародне співробітництво та обмін інформацією мають вирішальне значення для раннього виявлення спалахів і реагування на них.

Посилене міжнародне співробітництво та обмін інформацією мають вирішальне значення для раннього виявлення спалахів і реагування на них. Інвестиції в інфраструктуру охорони здоров'я. Зміцнення систем охорони здоров'я, включно з лікарнями та закладами громадської охорони здоров'я, забезпечує готовність і стійкість держав до будь-яких викликів, пов'язаних зі спалахами хвороб.

Зміцнення систем охорони здоров'я, включно з лікарнями та закладами громадської охорони здоров'я, забезпечує готовність і стійкість держав до будь-яких викликів, пов'язаних зі спалахами хвороб. Швидка розробка та поширення вакцин. Оптимізація процесів дослідження, затвердження та поширення вакцин допоможе врятувати мільйони життів і допомагає набагато ефективніше боротися з пандеміями.

Оптимізація процесів дослідження, затвердження та поширення вакцин допоможе врятувати мільйони життів і допомагає набагато ефективніше боротися з пандеміями. Інформування та просвітництво населення. Інформування населення про профілактичні заходи, як-от дотримання правил гігієни та важливість вакцинації, необхідне для боротьби з поширенням захворювань.

Інформування населення про профілактичні заходи, як-от дотримання правил гігієни та важливість вакцинації, необхідне для боротьби з поширенням захворювань. Особиста відповідальність. Індивідуальні дії, як-от носіння масок, соціальне дистанціювання та вакцинація, відіграють важливу роль у запобіганні поширенню хвороб і нагадують нам, що не тільки уряд, а й суспільство загалом є важливим елементом боротьби з хворобами, що настають, у важкі часи.

Індивідуальні дії, як-от носіння масок, соціальне дистанціювання та вакцинація, відіграють важливу роль у запобіганні поширенню хвороб і нагадують нам, що не тільки уряд, а й суспільство загалом є важливим елементом боротьби з хворобами, що настають, у важкі часи. Гнучкий графік і вільний вибір місця роботи. Використання варіантів віддаленої роботи та навчання може знизити рівень передачі інфекції на робочих місцях і в школах під час пікових спалахів.

Використання варіантів віддаленої роботи та навчання може знизити рівень передачі інфекції на робочих місцях і в школах під час пікових спалахів. Підтримка психічного здоров'я. Визнання та усунення наслідків пандемій для психічного здоров'я життєво важливе для загального добробуту суспільства, адже після її завершення нам у будь-якому разі ще певний час доведеться стикатися з її повсюдними наслідками.

Хвороба X — це не загадковий прибулець із космосу, не небезпечний зомбі-вірус, розроблений військовими, і не варіант сибірської виразки, розроблений у секретних лабораторіях, як це часто показують на великих екранах. Це насамперед нагадування про те, що світ мікробів і вірусів сповнений сюрпризів, а також заклик до дії, щоб ми були готові до будь-яких несподіванок, які піднесе нам природа, та ефективно справлялися з ними, в нескінченних перегонах людства і хвороб — перегонах на виживання нашого виду.

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