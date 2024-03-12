Плюнув супернику просто в душу: вчені вперше зняли сварку тюленя й орлана в гавані (фото)

Дослідники заявляють, що таке протистояння хижого птаха і ссавця було зафіксовано вперше в історії, і воно виявилося вельми комічним.

На Землі мешкають мільйони різних видів живих істот і деякі з них ніколи не перестануть дивувати вчених. Тепер учені заявили, що їм вдалося зняти унікальне протистояння сірого тюленя (Halichoerus grypus) і орлана (Haliaeetus albicilla), яке раніше ніколи не було зафіксовано на камеру, пише Science Alert.

Цілком ймовірно, це протистояння зовсім не було дружнім, проте воно також виявилося вельми комічним. Орнітолог Клер Джейкобс зробив дивовижні кадри, коли прогулювалася гаванню Ньютауна на острові Вайт зі своєю донькою Меган, палеонтологом із Портсмутського університету у Великій Британії.

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Під час прогулянки дослідниці помітили орлана, що пікірує до води під час припливу. Але потім сталося щось незвичайне: з глибин раптово показався дорослий сірий тюлень. Тварина спочатку облаяла птаха, а потім і зовсім випустила в його бік струмінь води.

Тюлень почав гавкати, імовірно, щоб відвадити орла від їжі Фото: Clare Jacobs

Пізніше Клер і Меган Джейкобс у співавторстві з палеонтологом Девідом Мартіллом із Портсмутського університету написали статтю про цю незвичайну сварку. Автори статті припускають, що такою поведінкою тюлень, ймовірно, намагався відігнати орду, щоб захистити здобич, яку вони обидва переслідували: рибу у воді.

За словами Меган Джейкобс, наразі на острові Вайт часто зустрічаються сірі тюлені та орлани, проте про їхню взаємодію досі не було відомо. Фактично фото вчених стали першим свідченням того, що сірі тюлені використовують плювки як засіб захисту або стримування пернатого супротивника.

Тюлень направив на птаха струмінь води Фото: Clare Jacobs

Цікаво, що саме по собі плювання не надто поширене серед хребетних. Найчастіше це спостерігається у людей, верблюдів, лам і альпак, а також у деяких видів змій і риб. Тут, схоже, це була найкраща форма захисту для сірого тюленя.

Сірі тюлені відносно невеликі та можуть досягати понад 2 метри в довжину. Як правило, вони харчуються пісковиками, путасу, тріскою, оселедцем і лососем, внаслідок чого вони є прямими конкурентами орланів, які харчуються рибою і водоплавними птахами. Учені зазначають, що орлани є найбільшим видом у Європі — розмах їхніх крил може досягати 2,37 метра.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли того, хто обезголовлював дитинчат тюленів на пляжах.