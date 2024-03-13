Гігантського хижака з минулого знайдено в лісі: кістка завдовжки 10 метрів просто стирчала із землі

Палеонтолог-аматор вигулював собаку, коли йому на очі потрапила гігантська кістка, що стирчала з ґрунту, — виявилося, що вона належить динозавру.

Деміен Боскетто, 25-річний палеонтолог-аматор, минулого року зробив дивовижне відкриття, просто вигулюючи свого собаку в лісі на півдні Франції. Під час прогулянки хлопець натрапив на гігантську кістку, яка просто стирчала із землі біля краю скелі — пізніше виявилося, що 10-метрова скам'янілість є частиною скелета титанозавра, пише Futurism.

Титанозаври жили на Землі близько 66 мільйонів років тому і були зауроподами з довгою шиєю, що процвітали наприкінці крейдяного періоду. Боскетто зазначає, що той день був абсолютно звичайним, поки вони з улюбленцем не виявили, що зсув ґрунту на краю обриву оголив гігантські кістки різних скелетів.

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Палеонтолог-аматор повідомив про знахідку в місцеву археологічну та палеонтологічну культурну асоціацію, яка була в захваті. На думку дослідників, знахідка була особливо дивовижною, завдяки її майже оригінальному анатомічному положенню — це дасть змогу представити широкому загалу тварин майже повністю в анатомічних положеннях.

За словами учасника асоціації Жан-Марка Вейссьєра, найзахопливішим здавалося те, що тепер у них із колегами є принаймні одна анатомічно пов'язана тварина — титанозавр із довгою шиєю.

Околиці, де були знайдені скам'янілості, експерти тепер називають "кістковим пластом", оскільки ця місцевість рясніє кістками тварин та іншими скам'янілостями. У цьому ж районі експерти також виявили останки травоїдного динозавра рабдодона, а також хижих тероподів.

Дослідники зазначають, що знайдений скелет титанозавра зберігся на 70%. Цікаво, що ці зауроподи були одними з найбільших динозаврів свого часу до кінця крейдяного періоду — їхня довжина від голови до хвоста могла сягати 25 метрів.

Зазначимо, що в інших частинах Європи раніше було знайдено інші рештки титанозаврів. Однак ця скам'янілість унікальна тим, що попри час залишилася майже недоторканою — вчені навіть змогли виявити деякі сполучні тканини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили новий вид динозаврів: скелет 100 років пролежав у музеї.