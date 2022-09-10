Учені відкрили новий вид динозаврів: скелет 100 років пролежав у музеї (відео)

Спочатку вирішили, що кістки належать платеозавру, але повторне дослідження виявило відмінності.

Скелет, який близько 100 років зберігався в німецькому музеї, належить раніше невідомому виду динозаврів, якому тільки зараз дали назву. Про дослідження повідомив сайт Тюбінгенського університету.

Учені знайшли кістки динозавра під час розкопок у Троссінгені на південному заході Німеччини ще в 1922 році та відправили в музей при Тюбінгенському університеті. Тоді палеонтологи вирішили, що рештки належать платеозавру — травоїдному динозавру з довгою шиєю та чіпкими передніми лапами, який жив близько 204-214 млн років тому (тріасовий період).

Нещодавно співробітники університету провели повторне дослідження та з'ясували, що насправді в музеї весь цей час зберігався скелет невідомого виду, який назвали тюбінгозавром на честь міста Тюбінгем і двох учених — Вольфганга Майєра та Уве Фріца, латиною ж назва звучить так: Tuebingosaurus maier.

Гарний стан кісток і осадові породи свідчать про те, що знайдений динозавр мільйони років тому потонув у болоті. Кістки на лівій стороні тіла, швидше за все, ще кілька років перебували на поверхні, а тому не збереглися. Окремі частини скелета Tuebingosaurus maierfritzorum, які досі зберігалися окремо, тепер возз'єднані та виставлені у двох великих вітринах музею.

[ + – ] Зображення тюбінгозавра на болоті Фото: динозавр

За словами дослідників, тюбінгозавр жив приблизно від 203 до 211 мільйонів років тому в регіоні під назвою Швабський Альб і був схожий на зауроподів. Зараз у розпорядженні вчених є в основному лише задня частина тіла: широкі та міцні стегна, крижні хребці, що зрослися, а також незвичайно великі та міцні довгі кістки — обидві риси мають на увазі пересування на чотирьох лапах.

[ + – ] Кістки тюбінгозавра на вітрині в музеї Тюбінгенського університету Фото: динозавр

Ймовірно, це відрізняло їх від платеозаврів, які теж мали довгу шию, але ходили на двох лапах. За будовою тюбінгозавр більше схожий на пізніших зауроподів, таких як брахіозаври або диплодоки. У своїй статті вчені наголошують, що ранні динозаври, які населяли територію сучасної Європи, були набагато різноманітнішими, ніж вважалося раніше.

Нещодавно вчені відкрили новий вид динозаврів розміром із кішку, що володіли шипами та дзьобом. Передбачається, що ці тварини мешкали на Землі близько 97-94 років тому. За допомогою часткового скелета й комп'ютерних технологій досліднику вдалося відтворити їхній зовнішній вигляд.

Писали також, що в Канаді знайшли повний скелет динозавра, покритий шкірою. Він належить гадрозаврам, яких називають качконосими.