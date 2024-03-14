Спіральна галактика чи корабель інопланетян: у небі над Європою побачили дивний об'єкт (фото)

Синя спіраль, що світиться, може збити з пантелику спостерігачів, але виявляється їй є просте пояснення.

Фотографи з Ісландії та Норвегії зафіксували в нічному небі дивне неприродне явище, яке нагадує спіральну галактику або корабель інопланетян. Цей об'єкт у вигляді синьої спіралі, що світиться, з одного боку здається дуже незвичайним, але нічого неземного в ньому немає, пише Daily Mail.

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Фотографи, які спостерігали за нічним небом на півночі Європи, а саме в Норвегії та Ісландії стали свідками дивного атмосферного явища. Це був об'єкт у вигляді синьої спіралі, який раптово виник, а потім так само швидко зник. Фотографи зізналися, що це явище здалося їм чимось, що має походження не з нашого світу і нагадувало або спіральну галактику, або НЛО.

Фотографи, які спостерігали за нічним небом на півночі Європі, а саме в Норвегії та Ісландії стали свідками дивного атмосферного явища Фото: Daily Mail

Але ця загадкова спіраль має дуже просте пояснення. Виявляється, вона виникала внаслідок запуску ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX, власником якої є Ілон Маск. Під час запуску ракета доставила на навколоземну орбіту 53 невеликі супутники.

Коли другий ступінь ракети виконав свою місію, то вона почала повернення на Землю, щоб потім впасти в Тихому океані. Синя спіраль виникла в атмосфері, коли другий ступінь ракети Falcon 9 виконав запуск двигунів, щоб скинути непотрібне паливо.

Синя спіраль виникла в атмосфері, коли другий ступінь ракети Falcon 9 виконав запуск двигунів, щоб скинути непотрібне паливо Фото: Daily Mail

Коли відбувався викид ракетного палива, то воно замерзало і перетворювалося на кристали, а через те, що щабель ракети обертався, то з'явилася спіраль, яка складалася із замерзлих частинок палива. Цю спіраль потім освітило світло Сонця, і її стало добре видно спостерігачам на півночі Європи, адже спуск ступеня ракети відбувався над Північним Льодовитим океаном.

Цю спіраль потім висвітлило світло Сонця, і її стало добре видно спостерігачам на півночі Європи, адже спуск ступеня ракети відбувався над Північним Льодовитим океаном Фото: Daily Mail

Насправді ракети компанії SpaceX вже не вперше створюють враження, що в нічному небі виникала спіральна галактика або НЛО. Таких випадків відомо кілька і, за словами експертів, насправді подібні спіралі являють собою звичайний побічний продукт запусків ракет компанії Ілона Маска.

Як уже писав Фокус, у січні минулого року над Гавайськими островами за допомогою японського телескопа "Субару" було зафіксовано схоже явище.

У січні минулого року над Гавайськими островами за допомогою японського телескопа "Субару" було зафіксовано схоже явище Фото: Daily Mail

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали рекордний знімок ре шток зірки, що вибухнула, які розсіялися космосом у вигляді туманності. Приголомшливе зображення з роздільною здатністю 1,3 гігапікселя є найбільшим з коли-небудь створених інструментом Dark Energy Camera.

Нагадуємо, що астрономи спостерігали найближчий до Землі приклад убивства чорною дірою зірки, коли перша перетворила невдалу зірку на спагеті, як уже писав Фокус.

Ще Фокус писав про те, що в Японії закінчився катастрофою перший запуск космічної ракети приватної японської компанії. Причину вибуху поки не встановлено.