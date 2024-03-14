Упав у 2014 році. З'ясувалося, що уламки міжзоряного об'єкта на 790 000 років старші (фото)

Нове дослідження пояснює походження знайдених ученими на дні океану металевих сфер.

Минулого року група вчених під керівництвом Аві Леба з Гарвардського університету виявила на дні Тихого океану металеві крихітні металеві сфери, які, ймовірно, були залишками першого міжзоряного метеорита, що впав на Землю в 2014 році. Але нове дослідження припускає, що ці сфери з'явилися на 790 тисяч років раніше, пише ScienceAlert.

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Сонячна система не існує у вигляді ізольованого об'єкта в космосі, адже вона з'явилася в одному регіоні разом із сотнями схожих зоряних систем. Навіть зараз час від часу Сонячна система взаємодіє з міжзоряними об'єктами, які її відвідують, такими як Оумуамуа та комета 2I/Борисова. Тому можна припустити, що деякі міжзоряні об'єкти могли потрапити на Землю.

Минулого року Аві Леб і його команда привернули багато уваги наукової спільноти, коли заявили, що вони виявили на дні Тихого океану деякі з міжзоряних речовин. Але нове дослідження показує, що ці речовини мають більш земне походження.

Міжзоряний об'єкт

Дослідження вчених ґрунтувалося на тому факті, що 2014 року в атмосферу Землі увійшов міжзоряний метеорит, який впав десь біля узбережжя Папуа-Нової Гвінеї. Спостереження за траєкторією польоту цього метеорита дозволили вченим припустити, що він прибув не з Сонячної системи. Тому було прийнято рішення виявити ймовірні уламки цього метеорита.

Минулого року Аві Леб і його команда привернули багато уваги наукової спільноти, коли заявили, що вони виявили на дні Тихого океану деякі з міжзоряних речовин Фото: ScienceAlert

У результаті вчені виявили на морському дні маленькі, багаті залізом сфери. Вчені проаналізували склад цих сфер і виявили, що розподіл ізотопів хімічних елементів у них настільки незвичайний, що вони, найімовірніше, точно мають міжзоряне походження.

Хоча ці висновки звучали досить переконливо, траєкторія польоту метеорита насправді не так добре відома. З іншого боку, відоме лише ймовірне місце, де могли впасти уламки цього об'єкта, а тому складно довести, що знайдені сфери належать саме йому, вважають автори нового дослідження.

Сфери мають земне походження

З іншого боку, незвичайний розподіл ізотопів хімічних елементів нерідко трапляється і в Сонячній системі. Як показує нове дослідження, існує подібний розподіл співвідношень ізотопів заліза в об'єктах із Сонячної системи, зокрема, це стосується співвідношень ізотопів 57Fe і 56Fe. Співвідношення ізотопів виявлених сферах перебуває в межах цього діапазону настільки добре, що ймовірність того, що вони виявляться міжзоряними, становить менше 1 до 10 000. Отже, ці сфери мають земне походження, вважають автори дослідження.

У результаті вчені виявили на морському дні маленькі, багаті залізом сфери. Вчені проаналізували склад цих сфер і виявили, що розподіл ізотопів хімічних елементів у них настільки незвичайний, що вони, найімовірніше, точно мають міжзоряне походження Фото: Daily Mail

Вчені вважають, що ці сфери були створені внаслідок ударної події, тобто падіння астероїда, і вони з'ясували, що є приклад такого самого впливу на земну поверхню, під час якого могли з'явиться подібні сфери.

Регіон, у якому було виявлено металеві сфери є частиною так званого Австралазійського тектитового поля, що простягається від Південно-Східної Азії до Антарктиди. Тектити — це тип оплавлених порід, які виникли на Землі внаслідок падіння астероїдів. Так ось вищевказане поле утворилося внаслідок падіння астероїда приблизно 790 тисяч років тому.

Учені вивчили співвідношення ізотопів і виявили, що вони відповідають співвідношенням в інших відомих тектитах. Тобто знайдені сфери все ж мають земне походження. Але це не означає, що міжзоряних метеоритів не існує і, найімовірніше, вони є і на Землі, просто ще не були виявлені, вважають учені.

Як уже писав Фокус, Аві Леб продовжує наполягати на тому, що йому вдалося виявити не просто міжзоряний об'єкт, а уламки штучно створеної інопланетної технології.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в космосі ключові інгредієнти, необхідні для створення населених планет.