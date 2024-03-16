Допоможе за діабету, але не врятує від раку: міфи і факти про користь яблучного оцту

Багато людей вважають яблучний оцет універсальною паличкою-виручалочкою на всі випадки життя, проте наука вважає, що йому можуть приписувати надто багато користі, багато з якої не підтверджено дослідженнями.

Яблучний оцет багато хто називає універсальним продуктом, що дає нашому організму різні переваги — від втрати ваги аж до лікування раку. Однак коли справа доходить до підкріплення цих тверджень науковими даними, доказів виявляється не так багато. Експерти попереджають, що, хоча деякі переваги оцту все ж таки було відзначено, вони часто ґрунтуються на попередніх дослідженнях, які не завжди можна застосувати на практиці, пише Daily Mail.

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Одна зі сфер, де яблучний оцет все ж може виявитися корисним — це регулювання рівня цукру в крові. Дослідження показують, що, якщо вживати його разом з їжею, багатою на вуглеводи, він може підвищити рівень глюкози та інсуліну в крові незабаром після їди. Це багатообіцяюче для тих, хто прагне тримати рівень цукру під контролем, що потенційно може допомогти уникнути діабету. Але яблучний оцет просто не може повністю замінити ліки від хвороби.

Що стосується онкології", то, незважаючи на весь галас, немає жодних достовірних доказів на користь того, що яблучний оцет може вилікувати рак. Дослідження в цій царині здебільшого проводять у лабораторних умовах, а не на живих людях, які дихають. Хоча деякі лабораторні експерименти показали, що кислота в оцті може вбивати ракові клітини в чашці Петрі, це не означає, що вона може знищувати рак безпосередньо в організмі людини. Прірва між лабораторними спостереженнями та лікуванням раку в реальних умовах надто велика, і такі твердження не тільки не доведені, а й можуть вводити в оману і становити серйозну небезпеку для здоров'я.

Світ дієт і струнких фігур — ще одна сфера, де яблучний оцет привертає багато уваги. Деякі дослідження показують, що невелика щоденна доза може допомогти людям скинути кілька кілограмів у поєднанні з дієтою з обмеженням калорій. Однак ці дослідження не є остаточними, і багато експертів, серед яких доктор Дуейн Меллор, дипломований дієтолог, стверджують, що вплив яблучного оцту на втрату ваги не є значним або унікальним для цього продукту. Він може мати невеликий вплив, але ніколи не замінить здорового харчування і регулярних фізичних вправ.

І нарешті, хоча оцет століттями використовували для чищення та консервації продуктів завдяки своїм антимікробним властивостям, немає достатніх підстав вважати, що його вживання вбиває шкідливі бактерії у вашому організмі або бореться з високим кров'яним тиском і холестерином. Хоча яблучний оцет і не є чудодійним засобом на всі випадки життя, яким його часто виставляють, він може принести певну користь, якщо правильно використовувати його у складі збалансованої дієти. Однак підходити до тенденцій і трендів у галузі харчування та здоров'я варто критично і бажано консультуватися з медичними працівниками, перш ніж вносити значні зміни у своє життя.

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