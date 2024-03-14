Дейнеріс втратила дітей: сліпі "дракони", що мешкають під землею, втекли на поверхню

Дивні істоти масово почали залишати свої підземні печери та проводять багато часу на поверхні.

Підземні саламандри, також відомі як олми (Proteus anguinus), яких раніше вважали такими, що мешкають винятково під землею у своїх підводних печерах, напрочуд багато часу проводять над землею. У новому дослідженні вчені помітили істот, що виходять зі своїх укриттів на півночі Італії, пише IFLScience.

Ці химерні істоти колись вважалися дракончиками. Мільйони років вони провели в темряві, а тому фактично втратили здатність бачити. Їхні тіла мають примарно-блідий колір, але вони також мають гострий слух і нюх, а тому орієнтуються в просторі за допомогою електричних полів. Однак тепер вчені вважають, що життя олмів зовсім не обов'язково строго пов'язане лише з життям під землею.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами авторів нового дослідження, сьогодні вченим доступні лише обмежені спостереження за цими сліпими дракончиками за межами печер, де вони, як правило, мешкають. Вчені й раніше помічали саламандр за межами печер, але тоді ці спостереження вважалися випадковими.

Усе змінилося 2020 року, коли команда натрапила на одного олма, що плавав, в надземному джерелі. Подальше розслідування показало, що це насправді не таке вже й рідкісне явище. Спостереження засвідчили, що олми нерідко виявлялися на поверхні навіть у денний час, коли умови вважаються особливо непридатними для спелеологів.

Загалом саламандр цього виду спостерігали в 15 джерелах на північному сході Італії, а в одному випадку вченим і зовсім вдалося виявити личинку. За словами команди, наскільки їм відомо, ця особина є найкрихітнішою, коли-небудь знайденою в польових умовах, а також єдиною личинкою, знайденою за межами печер.

Цікавим здавалося те, що не було очевидних факторів, здатних пояснити появу личинки на поверхні, наприклад, повені. Учені припустили, що це вказує на те, що представники цього виду здатні розмножуватися в надземних джерелах.

Під час дослідження вчені вивчили вміст шлунків 12 олмів і виявили, що п'ятеро з них нещодавно пообідали дощовими черв'яками. При цьому жоден із цих черв'яків не належав до видів, що живуть у підземних середовищах, наприклад, печерах. Таким чином учені припустили, що олми можуть вибиратися на поверхню, щоб пообідати.

За словами автора дослідження, доктора Рауля Маненті, олмам, імовірно, потрібна величезна кількість енергії, щоб переміщатися між печерою і джерелом на поверхні, однак це не зупиняє їх. Не менш цікавим здавалося те, що олми, як правило, досить худі, проте деякі з особин, знайдених на поверхні, здавалися вельми пухкими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як дракони захопили всі культури і цивілізації.