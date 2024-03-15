Онкологічний колапс на підході: рак вражає все більше молодих людей

Тривожні дані, отримані вченими, свідчать про те, що світ може накривати небувала хвиля онкологічних захворювань, а часу на пошук відповідей і розробку лікування залишається все менше.

Спостереження вчених натякають на тривожну тенденцію: рак, що зазвичай трапляється в літніх людей, дедалі частіше вражає тих, кому менше 50. Незважаючи на поліпшення в галузі скринінгу та лікування раку, це зростання раннього раку, особливо колоректального, раку підшлункової залози і раку шлунка, спантеличує дослідників по всьому світу. Загадка складна і охоплює такі потенційні чинники, як ожиріння, дієта і навіть генетичні варіації, але єдиної причини поки не виявлено, пише Nature.

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Десять років тому Кеті Енг, онкологиня з Медичного центру Університету Вандербільта, зіткнулася з молодим пацієнтом із Китаю з типом раку, який зазвичай трапляється в набагато старших людей. Цей випадок не був поодиноким. Джордж Баррето, хірург з Мумбаї, розташованого на іншому кінці світу, помітив аналогічну тенденцію у своєму оточенні і пообіцяв з'ясувати причини таких несподіваних діагнозів.

У зв'язку з цими тенденціями дедалі більшу увагу приділяють ранній діагностиці раку, особливо після таких гучних випадків, як смерть актора Чедвіка Боузмена від раку товстої кишки в 43 роки. Організації тепер рекомендують починати скринінг уже в 45 років, а в деяких спільнотах — навіть у 40. Ці зусилля спрямовані на те, щоб виявляти рак на більш ранніх стадіях, хоча проблема доступності таких процедур залишається, як і раніше, складною, особливо у віддалених районах світу. Незважаючи на ці ініціативи, рівень захворюваності на рак на ранніх стадіях продовжує зростати, що наголошує на необхідності розроблення більш ефективних стратегій його діагностики та лікування, кажуть дослідження.

Дослідження причин такого зростання дуже широкі, в них вивчається все: від генетичних мутацій до впливу мікробіома — спільноти мікроорганізмів, що живуть у нашому організмі, на його розвиток. Деякі факти вказують на те, що зміни у способі життя та раціоні харчування можуть відігравати певну роль, проте вчені погоджуються з думкою, що тут діють численні чинники, і для їхнього виявлення потрібні більш комплексні та тривалі дослідження. Особливий інтерес науки викликає вивчення впливу довкілля та способу життя вагітних жінок та їхнього потенційного впливу на ризик розвитку раку в їхніх дітей, що наголошує на необхідності довготривалих досліджень, які б охоплювали одразу кілька поколінь.

Пошуки розуміння вченими ранніх форм раку ще далекі від завершення. Дослідники, такі як Енг і Баррето, співпрацюють на міжнародному рівні, об'єднуючи дані для отримання більш чітких уявлень. Тим часом онкологічна допомога молодим пацієнтам адаптується, приділяючи більше уваги їхнім унікальним потребам і довгостроковим наслідкам лікування. Пропаганда і підвищення обізнаності допомагають дедалі більшій кількості молодих людей отримувати більш ранні діагнози. Однак, як зазначає Баррето, шлях до розуміння і запобігання раку на ранніх стадіях — довгий, що вимагає ретельного збору даних і досліджень. Хоча вчені поки що не мають багатьох відповідей, їхнє прагнення знайти їх залежить від погляду на рак через нову призму, з огляду на не лише сьогодення, а й вплив нашого минулого та допологового оточення на майбутній розвиток захворювання.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про прогнози, за якими до 2050 року на світ чекає онкологічне цунамі. І це, як попереджають експерти, може піддати випробуванням на стійкість системи охорони здоров'я різних країн.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.