Уявляє себе колібрі: крихітний метелик з гігантським ротом махає крилами зі швидкістю 85 разів на секунду

Чарівну крихітну істоту називають колібрі, хоча вона ніяк не пов'язана з птахами та покладається на свій довгий ротовий апарат, щоб пересуватися в просторі.

На Землі живуть мільйони різних видів і деякі з них є настільки чарівними, щоб вчені не перестають про них розповідати. Наприклад, бражник-колібрі (Macroglossum stellatarum), що мешкає в Європі та Північній Африці, пише Live Science.

Насправді ця чарівна істота зовсім не належить до птахів, хоч у неї і є щось схоже з колібрі. Macroglossum stellatarum є метеликом, який ширяє, подібно до колібрі: його крила змахують так швидко, що видають чутний гул. Попередні дослідження показали, що ця дивовижна істота змахує крилами неймовірні 85 разів на секунду — більше, ніж деякі види колібрі.

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Ці метелики небайдужі до квітів із трубчастими пелюстками й використовують свій закручений хоботок для вилучення нектару із центру квітки. Цікаво, що хоботок комахи, що є подовженим ротовим апаратом, що присмоктується, а його довжина дорівнює довжині тіла метелика. Коли Macroglossum stellatarum не використовує свого хоботка, він згортає його калачиком.

Однак найдивовижнішою особливістю цього виду є його зір. На відміну від більшості комах, цей метелик покладається на свої очі, щоб точно розташувати гігантський хоботок у центрі квітки.

За словами Ганни Штекль з Університету Констанца в Німеччині, цій комасі надзвичайно складно маневрувати з таким великим ротовим апаратом. Під час дослідження Штекль з колегами використали високошвидкісні камери, щоб зняти метеликів, що ширяють поруч зі штучними квітами з різними візерунками. Таким чином їм вдалося зрозуміти, що бражники-колібрі використовують постійний візуальний зворотний зв'язок, щоб точно налаштувати свої рухи на візерунках і переконатися, що хоботок досягне центру цього візерунка, де і розташовується нектар.

Команда зазначає, що використання зору для управління придатком насправді є дуже рідкісним для комах, а тому це відкриття вважається таким важливим для науки.

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