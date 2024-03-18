Повернення додому: викрадені культурні цінності з Японії знайшли на горищі в США (фото)

ФБР зробило важливе відкриття, знайшовши 22 цінні культурні предмети з Окінави. Їх викрали під час Другої світової війни.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) повернуло 22 культурні цінності з Окінави, Японія, виявлені на горищі в штаті Массачусетс, США. Предмети азійського мистецтва знайшли в будинку померлого ветерана Другої світової війни, пише HeritageDaily.

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Спеціальний агент Джеффрі Келлі з Бостонського відділення ФБР отримав інформацію про колекцію азійського мистецтва, знайдену в одному з будинків. Цей будинок колись належав ветерану Другої світової війни, а після його смерті родина натрапила на ці скарби, розбираючи речі батька.

Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Співпрацюючи з Національною картотекою викрадених творів мистецтва, ФБР знайшло різноманітні предмети, зокрема шість розписаних сувоїв, датованих XVIII-XIX століттями, намальовану від руки карту Окінави XIX століття, а також кілька гончарних та керамічних виробів. Ці артефакти мають величезне культурне значення, на деяких із них зображені члени королівської родини Окінави, що дає змогу зазирнути в багату історію регіону.

Особливо важливим є лист, написаний на друкарській машині, який виявили серед артефактів. Саме він підтверджує їхнє походження, а саме доводить, що схованку пограбували в останні дні Другої світової війни, коли важливі скарби і документи Королівства Рюкю захопили під час битви за Окінаву.

Королівство Рюкю було незалежною монархією, що існувала на островах Рюкю з 1429 по 1879 рік. Керувала королівством монархія, яка поширила свою владу на острови Амамі та Сакісіма, що належали до Китаю.

Попри свої невеликі розміри, королівство відігравало важливу роль у торговельних мережах Азії. Після вторгнення в 1609 році, воно стало васалом японського домену Сацума, але зберігало свою незалежність на папері.

Однак в 1872 році, Японія перетворила королівство на домен Рюкю. У 1879 році королівство його анексувала Японія, тим самим поставивши кінець його існуванню. В результаті тут утворили префектуру Окінава.

Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

Келлі виділив важливість цих артефактів для збереження культурної ідентичності. Він зазначив, що культура нації глибоко вкорінена в її історії та артефактах. Позбавити культуру її минулого означає стерти її ідентичність, тому повернення цих артефактів має вирішальне значення для збереження спадщини Окінави.

"Це те, що творить культуру. І без цього ви забираєте їхню історію. А найнадійніший спосіб знищити культуру — це знищити їхнє минуле. Тому для нас, як зберігачів артефактів і культурної спадщини, дуже важливо докласти всіх можливих зусиль, щоб вони повернулися до цивілізацій і культур тих країн, звідки вони походять", — додав Келлі.

Цей випадок демонструє важливість співпраці між правоохоронними органами, музеями та громадськістю у збереженні культурної спадщини. Він слугує нагадуванням про важливість поваги та захисту культурних артефактів, які пов'язують нас із нашою спільною історією.

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