Знищення Афін та Акрополя: як перси накликали на себе помсту Македонського (фото)

У 480 році до н. е. перси під керівництвом Ксеркса I зруйнували та розграбували Афіни. Проте приблизно за дві сотні років греки помстилися, знищивши палац Персеполя.

У 480 році до н. е. відбулася важлива подія в античній історії: перські війська на чолі з царем Ксерксом I зруйнували Афіни, включно з їхнім культовим Акрополем. Це руйнування відбулося на тлі низки конфліктів, відомих як греко-перські війни, що тривали з 499 до н. е. по 449 рік до н. е., пише Greekreporter.

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Після періоду між війнами 490-480 рр. до н. е., під час якого обидві сторони готувалися до подальшого протистояння, одна з вирішальних битв відбулася при Фермопілах.

Там спартанські війська, що переважали за чисельністю, зіткнулися з масивною перською армією, яка врешті-решт зазнала поразки влітку 480 р. до н. е.

Після цієї перемоги Ксеркс зі своїми військами рушив до Аттики через Беотію. Відчуваючи наближення вторгнення, афінські громадяни шукали притулку на сусідньому острові Саламін, а деякі вирішили залишитися, намагаючись захистити свої священні храми. На жаль, ці спроби виявилися марними, як описав давньогрецький історик Геродот.

Акрополь, місце, прикрашене античними храмами й скульптурами, взяло на себе основний удар персів. Серед цих споруд були Гекатомпедон, колосальний храм, названий так через свою стометрову довжину, і менший храм, присвячений Афіні Поліас. Ці храми могли похвалитися складними скульптурами, зокрема зображеннями міфічних битв та істот.

Античні шедеври, які дивом уціліли під час руйнування Афін персами, коли спалили Акрополь Фото: Public Domain

Попри спустошення, афіняни повернулися, щоб врятувати те, що залишилося від їхніх священних місць. Під час релігійної церемонії вони поховали вцілілі артефакти, ненавмисно зберігши їх для майбутніх розкопок.

У XIX столітті археологи, такі як Шарль Ернест Бьоль та Панагіотіс Каввадіас, відкопали ці поховані скарби, проливши світло на давньогрецьке мистецтво. Артефакти, знайдені на Акрополі, мали сліди перської навали, що слугувало матеріальним доказом бурхливого минулого міста.

Наслідки перського вторгнення не обмежилися руйнуваннями: Ксеркс привласнив деякі шедеври як військові трофеї, зокрема бронзову скульптуру "Вбивці тиранів". Однак наступні події, такі як битва при Саламіні та перемога греків при Платеях, дозволили афінянам відбудувати своє місто.

Один із яскравих прикладів античної помсти стався двома століттями пізніше, коли Александр Македонський спалив палац Персеполя. Розповіді свідчать, що до цього вчинку його підштовхнула Таїс, куртизанка, яка супроводжувала Александра, і закликала його помститися за зруйновані персами Афіни.

Ці історичні події показують циклічну природу конфліктів і неминущу спадщину стародавніх цивілізацій. Завдяки археологічним знахідкам та історичним свідченням ми отримуємо уявлення про складну динаміку війни в античності.

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