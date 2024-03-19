Таблетки не допомагають від тиску: що таке резистентна гіпертонія і як із нею боротися

Вчені з'ясували, чому в нас часто розвивається гіпертонія, яка не піддається звичному лікуванню ліків, а також представили методи, за допомогою яких ми можемо уникнути посилення хвороби.

Високий кров'яний тиск — підступна проблема, за якої наш організм не завжди подає сигнал, перш ніж він спричиняє проблеми з серцем, нирками та судинами. Коли він стає впертим, відмовляючись зрушити з місця навіть після прийому безлічі ліків, у нас розвивається резистентна гіпертонія. Цей важкопереборний стан не тільки погіршує наше самопочуття, а й підвищує ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інфаркти та інсульти. Вчені вирішили дізнатися, чому деякі люди особливо схильні до цього небезпечного стану, пише Knowridge.

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Нещодавно дослідники з'ясовували, чому у деяких людей кров'яний тиск залишається високим, незважаючи на лікування. Вони виявили цілу низку причин, зокрема те, як по-різному наш організм реагує на ліки і як впливає на наше здоров'я вибір способу життя, наприклад, надлишок солі або недостатня фізична активність. Такі захворювання, як ожиріння, апное уві сні та хвороби нирок, також відіграють важливу роль у тому, що з високим тиском стає складніше впоратися.

Щоб впоратися з резистентною гіпертонією, необхідно впливати на неї з різних боків, йдеться в дослідженні. Це означає, що потрібно відкоригувати план прийому ліків, змінити спосіб життя і зайнятися вирішенням інших проблем зі здоров'ям. Зміни в дієті, наприклад, вживання меншої кількості солоних закусок і більшої кількості фруктів та овочів, а також регулярні фізичні вправи можуть значно поліпшити ситуацію, кажуть автори. Для декого вирішення конкретних проблем зі здоров'ям, таких як апное уві сні, може стати критично важливим ключем до кращого контролю над артеріальним тиском.

Вчені все ще шукають способи ефективнішого впливу на першопричини резистентної гіпертонії — від вивчення потенційно нових ліків та їхніх ефектів на нас до передових хірургічних методів. Це дослідження є гарною новиною для всіх, хто намагається тримати свій тиск під контролем. Воно стверджує, що за комплексного та індивідуального підходу можна подолати це складне захворювання і прокласти шлях до здорового майбутнього.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти метод лікування гіпертонії, що не вимагає приймати таблетки до кінця життя. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб лікування найпоширенішого виду підвищеного кров'яного тиску.

Також Фокус писав про дієту, здатну знизити кров'яний тиск. Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск і підтримувати його на рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.