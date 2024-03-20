Мільйони істот викидаються на берег із "киплячого" океану: що відбувається (фото)

Дослідники виявили, що останніми роками мільйони химерних істот, схожих на краплі, були викинуті на узбережжя.

Кліматична криза, що обрушилася на Землю, зачепила не лише життя на суходолі, а й тварин в океані — більшість із них зіткнулися з неймовірною спекою та зміною клімату і були змушені пристосовуватися. Деяким істотам це вдалося, проте не всім — учені виявили, що в останні кілька років мільйони морських істот виявилися викинутими на узбережжя через нагрівання океану, пише Daily Mail.

Желатинові прозорі маси раз у раз з'являються на узбережжі північної Каліфорнії та Орегону, а часом і на інших пляжах Західного узбережжя. Зазвичай ці морські істоти живуть у теплих морях і на великих глибинах, проте вчені з Університету Орегону виявили, що ці піросоми та "морські солоні огірки" почали масово викидатися на узбережжі через сильну морську хвилю тепла, яка почалася 2013 року. Зазначимо, що це також перший раз за останні чверть століття, коли мільйони морських огірків були знайдені на березі.

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Піросоми харчуються фітопланктоном, що є основою морських харчових мереж широкого кола морських істот. Вчені виявили, що з моменту поширення морських огірків у тихому океані, вони почали споживати велику кількість фітопланктону, внаслідок чого скоротилися популяції морських птахів і лосося.

Піросоми споживають більшу частину енергії в океані на західному узбережжі США Фото: NOAA

Морські огірки мають вельми різноманітні розміри, наприклад, деякі особини можуть сягати лише кількох сантиметрів завдовжки, тоді як інші виростають до неймовірних 18 метрів і нагадують рожеву трубку з жорсткими шишками, що вкривають їхні тіла.

По суті, піросоми являють собою колонії тисячі тварин, відомих як зооїди, які формуються в порожнистій трубці, здатній виростати до величезних розмірів. У морських тварин є ген люцифераза, який виробляє світло, і коли він вступає в реакцію з люмінесцентною хімічною речовиною, він посилає світло вгору та вниз по трубці, даючи їм змогу бачити на кілька метрів перед собою.

Піросоми споживають більшу частину енергії в океані на західному узбережжі США Фото: flower

Ці морські істоти також здатні розмножуватися шляхом безстатевого розмноження. Загалом вчені вивчили дані щодо 80 груп морських істот, зібраних у 2014 році. За словами наукового співробітника Північно-західного наукового центру рибальства NOAA, співавтора дослідження Лізи Крозьє, піросоми поїдають тварин на основі харчового ланцюга й утримують цю енергію. Фактично вони "висмоктують" енергію, необхідну хижакам, із системи.

За словами співавтора дослідження Ділана Гомеса, тривалий час морські огірки вважалися тупиковими істотами, оскільки вони не здатні слугувати джерелом енергії для інших видів. Ба більше, вчені досі не знають, наскільки вони поживні для істот, які споживають їх. Таким чином велика кількість морських огірків у водах океану впливає на всю морську систему в цілому.

Піросоми можуть виростати до неймовірних 18 метрів Фото: Alamy

Автори дослідження також виявили, що не так багато істот в океані харчуються піросомами. Досі невідомо, з чим це пов'язано, проте вчені вважають, проблема може полягати в тому, що їх складно перетравлювати, або вони містять мало енергії. Утім, є й третій варіант: піросоми можуть бути "новачками" в харчовому ланцюзі, а тому хижаки просто ще не відреагували на їхню появу.

Морська хвиля тепла 2013 року, також відома як "крапля", підвищила температуру води в океані, що призвело до процвітання піросів в океані. Вчені припустили, що винне підвищення температури, тому що швидкість метаболізму тварин збільшується в теплішій воді та змушує їх використовувати більше енергії. Автори дослідження також порівняли піросом з іншими морськими тваринами й виявили, що вони отримали найбільшу користь від закипання планети загалом і нагрівання океану зокрема.

Раніше Фокус писав про те, що за 10 років "крапля" в океані вбила 7000 горбатих китів: що це за серійний вбивця.