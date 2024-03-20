Понад 1 млн об'єктів. Створено найбільшу карту надмасивних чорних дір у Всесвіті (фото)

Нова карта складається з 1,3 млн найяскравіших об'єктів у космосі — квазарів, які створюють надмасивні чорні діри.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal, астрономи створили карту надмасивних чорних дір, яка охоплює найбільший об'єм Всесвіту з усіх, що коли-небудь наносили на карту, пише Live Science.

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Нова карта надмасивних чорних дір, що отримала назву Quaia, ґрунтується на даних, отриманих космічним телескопом Gaia, який крім дослідження Чумацького Шляху займається вивченням квазарів. Нова карта містить 1,3 млн цих найяскравіших об'єктів у Всесвіті, деякі з яких існували всього через 1,5 млрд років після Великого вибуху.

Квазар — це ядро активної галактики, де надмасивна чорна діра живиться колосальними кількостями матерії. Ця матерія накопичується в аккреційному диску навколо чорної діри. Цей диск стає настільки щільним, що тертя між молекулами газу підвищує температуру в цьому регіоні до мільйонів градусів Цельсія, а магнітні поля викидають заряджені частинки з диска у вигляді потужних струменів світла. Саме через це диск стає настільки яскравим, що його видно навіть із відстані в мільярди світлових років. І поки що невідомо жодного об'єкта, який є більш яскравим, ніж квазари.

Квазар — це ядро активної галактики, де надмасивна чорна діра живиться колосальними кількостями матерії Фото: NASA

За словами вчених, нова карта квазарів являє собою карту найбільшого в історії обсягу Всесвіту. Тобто це не каталог із найбільшою кількістю квазарів, але це каталог із найбільшим загальним об'ємом нанесеного на карту Всесвіту. Цей обсяг становить 7,67 кубічних гігапарсеків (1 парсек — це 3,26 світлових років, а гігапарсек — це мільярд парсеків або 25 мільярдів кубічних світлових років).

Квазари є найяскравішими об'єктами в космосі, і їх можна спостерігати ще на самому початку Всесвіту Фото: Live Science

Автори дослідження кажуть, що вивчення квазарів має велике значення для розуміння Всесвіту. Еволюція квазарів тісно пов'язана з еволюцією їхніх рідних галактик, тож учені можуть зрозуміти, як ростуть надмасивні чорні діри і як формуються масивні галактики.

Галактики з квазарами також оточені темною матерією, невидимою речовиною, яка становить 85% всієї матерії Всесвіту. Квазари розташовані всередині найщільніших згустків темної матерії у Всесвіті. Таким чином, наносячи на карту найяскравіші об'єкти у Всесвіті, можна нанести на карту і невидиму темну матерію, вважають учені. Подібні дослідження дають можливість краще зрозуміти, як накопичується темна матерія, адже вважається, що її згустки впливають на розподіл звичайної матерії у Всесвіті.

Нова карта надмасивних чорних дір, що отримала назву Quaia, заснована на даних отриманих космічним телескопом Gaia. Кожна крихітна точка — це квазар Фото: Live Science

Вчені також порівняли розподіл і щільність темної матерії на карті з температурними коливаннями в реліктовому випромінюванні, які відображають розподіл і щільність матерії, коли Всесвіту було всього 379 000 років. Астрономи виявили, що області карти за щільністю приблизно відповідають тому, що можна побачити в реліктовому випромінюванні. Ці результати дають більше підказок про те, як великомасштабні структури у Всесвіті розвивалися протягом усієї його історії.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найбільше надскупчення галактик у Всесвіті. Його діаметр становить 360 млн світлових років, а маса в 26 квадрильйонів разів більша за масу Сонця.

Також Фокус писав про те, що інша теорія гравітації, яка відрізняється від того, що сказано в теорії відносності Ейнштейна, може повністю змінити уявлення про космос.

Нагадуємо, що в складі астероїда Бенну вчені знайшли небачені на Землі мінерали та елементи, необхідні для появи і розвитку життя, як уже писав Фокус .