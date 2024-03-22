Троянський, але не кінь: біля Марса знайшли об'єкт, що перебуває на тій самій орбіті навколо Сонця

Астрономи підтвердили наявність ще одного "друга" у Червоної планети, який обертається навколо Сонця за такою самою орбітою, що й Марс.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astronomy & Astrophysicals, астрономи за допомогою наземних телескопів підтвердили, що виявлений минулого року космічний камінь є ще одним троянським астероїдом Марса. Такі камені обертаються по одній і тій же орбіті навколо Сонця, що і їхня рідна планета, пише Phys.

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Минулого року астрономи виявили біля Марса новий астероїд, який отримав назву 2023 FW14. Виникло припущення, що цей камінь є троянським астероїдом Марса. Нові спостереження підтвердили це і тепер у Червоної планети офіційно 17 троянських астероїдів. Після Юпітера Марс має найбільшу кількість подібних об'єктів у Сонячній системі.

Троянськими астероїдами називаються невеликі космічні камені, які перебувають на одній і тій самій орбіті, що і їхні планети під час обертання навколо Сонця. При цьому вони займають одну з точок стійкої рівноваги, які називаються так званими точками Лагранжа.

Нове дослідження дало змогу визначити хімічний склад нового троянського астероїда і виявилося, що він відрізняється від складу інших подібних об'єктів біля Марса. При цьому з'ясувалося, що астероїд на відміну від сталевих має менш стабільну орбіту.

За словами вчених, більшість троянських астероїдів Марса супроводжують планету під час її подорожі навколо Сонця з моменту її утворення. Але астероїд 2023 FW14 опинився там, де він зараз перебуває, приблизно 1 млн років тому і, найімовірніше, він залишить цю орбіту за 10 млн років.

Астрономи за допомогою наземних телескопів підтвердили, що виявлений минулого року космічний камінь є ще одним троянським астероїдом Марса Фото: phys.org

Учені припускають, що астероїд 2023 FW14 може бути уламком іншого троянського астероїда 1999 UJ7 або ж його захопив Марс своєю гравітацією, коли ще камінь був дуже близьким до Землі навколоземним астероїдом, що перетинав орбіту Марса під час обертання навколо Сонця.

Учені з'ясували, що хімічний склад 2023 FW14 відрізняється від усіх інших троянських астероїдів Марса тим, що всі вони багаті на силікати. Але цей камінь більш схожий за складом до астероїда 1999 UJ7 і обидва вони належать до групи примітивних космічних каменів.

Виявлення нових троянських астероїдів дає змогу астрономам поліпшити розуміння природи цих об'єктів, існування яких було вперше передбачено на основі математичних розрахунків. Таким чином вчені мають можливість також перевірити свої теоретичні припущення, які можуть виявитися реальністю.

Фокус уже писав про те, що станеться з магнітним компасом на Марсі. У четвертої планети від Сонця немає магнітосфери, але компас все одно може вийти з ладу.

Також Фокус писав про те, що демонстрація технології захисту Землі від небезпечних астероїдів призвела до того, що цільовий космічний камінь набув зовсім іншої форми.

Нагадуємо, що астрономам вдалося виявити сліди двох найдавніших зіткнень Чумацького Шляху з іншими галактиками, які сталися, коли наша галактика тільки формувалася, як уже писав Фокус.