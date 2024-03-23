Загадка природи. Чим насправді є Каспійське море: озером чи морем

Каспійське море викликає суперечки, оскільки має ознаки як озера, так і моря, тож його класифікація — справжня головоломка. Ця проблема не є надуманою: якби його все ж визнали морем, це могло б забезпечити міжнародний захист від надмірної експлуатації.

Каспійське море, яке часто називають найбільшим озером у світі, знаходиться між Європою та Азією, межуючи з такими країнами, як Азербайджан, Іран, Казахстан, Росія та Туркменістан. Простягаючись на 1200 км і охоплюючи приблизно 371 000 квадратних кілометрів, воно за своїми просторами конкурує з Японією, пише IFLScience.

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Історично склалося так, що через свої величезні розміри давньогрецькі та перські джерела називали його океаном, що додавало йому ще більшої величі. Цьому поняттю сприяє його висока солоність, особливо на півдні, де глибина досягає 1000 метрів, що різко контрастує з північними мілководдями від 5 до 6 метрів.

Однак, попри ці морські атрибути, Каспійське море є класифікаційною головоломкою. Воно повністю оточене сушею, доступне лише через річку Волгу та деякі з'єднувальні канали з іншими водоймами, такими як Чорне та Азовське моря. Крім того, високий рівень солоності води походить не з моря, а живиться з різних річок, що підтримує середній рівень солоності близько 12 частин на тисячу (ppt), що менше, ніж у типових морях (35 ppt).

Максимальний розлив і мінімальне скорочення Каспійського моря Фото: Вікіпедія

Ці відмінні характеристики живлять унікальні екосистеми, в яких мешкають такі види, як каспійський осетер та каспійський тюлень, що мешкає виключно в цих водах.

Проте, Каспійське море стикається з серйозними загрозами забруднення і надмірного вилову риби, що посилюється невирішеними класифікаційними дебатами. Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році нафтові та газові багатства регіону розпалили геополітичну напруженість між сусідніми державами, спричинивши суперечки за територіальні води і експлуатацію ресурсів.

Відсутність загальновизнаної класифікації підживлює геополітичне суперництво, коли держави ставлять економічні інтереси вище за екологічні. Без міжнародного консенсусу суперечки вирішуються за допомогою традиційних силових методів, а не правових рамок, що перешкоджає зусиллям із захисту морських екосистем.

Однак офіційне визнання Каспійського моря морем, а не озером, могло б забезпечити міжнародний захист, подібний до захисту океанів, сприяючи справедливому управлінню ресурсами та зусиллям зі збереження.

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