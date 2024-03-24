Брудна бомба: кашалоти використали незвичний захист, щоб врятуватися від косаток (відео)

Косатки рідко нападають на кашалотів, але в останніх є спосіб врятуватися. Він може здатися несподіваним.

Біля південного узбережжя Західної Австралії нещодавно група вчених, які спостерігають за китами, стала свідком несподіваної події. На групу кашалотів спробувала напасти зграя косаток. Але кашалоти влаштували таке видовище, якого ніхто з учених не очікував, пише IFLScience.

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Кашалоти вважаються вищими хижаками, а тому раніше вважалося, що косатки не нападають на цих китів через величезну різницю в розмірах. Проте на сьогодні зафіксовано кілька випадків нападу косаток на кашалотів, зокрема на самок із дитинчатами. Тому вчені вважають, що таких випадків набагато більше, просто вони не потрапляли на очі морським біологам.

Але нещодавно вчені, які перебували на борту корабля, призначеного для спостереження за китами, стали свідками несподіваного зіткнення косаток і кашалотів. Було помічено, що приблизно 30 косаток переслідують чотирьох кашалотів.

Саме в цей час учені помітили прояв незвичайної стратегії захисту кашалотів від нападу косаток. Хоча цей захисний механізм спостерігається дуже рідко, проте він допоміг кашалотам відбити атаку.

Вчені стали свідками несподіваного зіткнення косаток і кашалотів. Було помічено, що приблизно 30 косаток переслідують чотирьох кашалотів Фото: IFLS

Учені помітили, як на поверхню води спливла велика темна бульбашка червонуватого кольору, яку прийняли за кров одного з кашалотів. Але пізніше, коли вчені знову вивчили фотографії та відео, вони з'ясували, що насправді це була бульбашка з фекалій кашалотів. Ці морські тварини харчуються в основному кальмарами, а тому їхні фекалії мають червоний колір.

Після викиду фекалій, кашалоти почали синхронно розмахувати хвостами і направляли таким чином свої екскременти в бік косаток.

За словами морського біолога Дженни Такер, яка спостерігала за зіткненням двох видів морських хижаків, що відбувається, такий метод захисту кашатолів називається захисною дефекацією. Випуск фекалій в океан з подальшим відправленням випорожнень у бік противника збиває з пантелику косаток.

За словами Такер, бомба з фекалій спрацювала і косатки залишили в спокої кашалотів і попливли в ту частину океану, де набагато чистіше. Такер пояснює, що кашалоти використовують такий метод захисту, коли їм загрожує небезпека, завдяки чому вони можуть поплисти і врятувати своє життя. Біолог каже, що місце, де сталося зіткнення морських хижаків, розташоване недалеко від берега, а тому там не надто глибоко. Це також зіграло свою роль у тому, що косатки залишили спроби атакувати кашалотів далі, адже їм було просто незручно це робити.

Як уже писав Фокус, мати-косатка допомогла синові втопити дитинча, щоб її чадо могло розмножуватися. Вчені вперше в історії зафіксували сцену дітовбивства серед косаток — мати з сином втопили незміцніле дитинча з іншої групи косаток.

Також Фокус писав про те, що кашалоти масово випорожнюються біля берегів крихітного острова і це всім вигідно. У Карибському морі створено перший у світі охоронюваний заповідник для найбільших тварин на Землі.