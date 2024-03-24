Прибув з іншого світу: в Амазонці виявлено найбільшого зубатого кита у світі (фото)

Палеонтологи виявили череп величезної вимерлої істоти, яка прибула з морського світу в річковий.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science Advances, палеонтологи виявили в басейні річки Амазонка скам'янілий череп прісноводного гігантського дельфіна, який жив там приблизно 16 млн років тому. З огляду на розмір довжину тварини, яка становила 3,5 метра, і те, що дельфіни належать до зубатих китів, вимерлу тварину можна вважати найбільшим прісноводним зубатим китом, який коли-небудь мешкав на Землі, пише ScienceAlert.

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Нині в Амазонці мешкають амазонські дельфіни, які мають рожеве забарвлення, їхня довжина сягає 2,7 метрів, і вони мають витягнутий дзьоб на своїй морді. Автори дослідження вважають, що виявлений вимерлий новий вид прісноводних дельфінів, що мешкали в цих же водах мільйони років тому, був чимось схожий на нинішніх мешканців Амазонки.

Але є одне але. Палеонтологія з'ясувала, що стародавні дельфіни, які отримали назву Pebanista yacuruna, не є родичами амазонських дельфінів. Найближчі їхні родичі мешкають у річках Південної Азії.

Уявлення про вимерлий вид дельфінів учені склали після вивчення виявленого в басейні річки Амазонка черепа стародавньої істоти. Цей дельфін мав витягнуту морду з довгим дзьобом і, найімовірніше, як і річкові дельфіни, що живуть нині, харчувався рибою.

Уявлення про вимерлий вид дельфінів учені склали після вивчення виявленого в басейні річки Амазонка черепа стародавньої істоти Фото: ScienceAlert

Також учені виявили на черепі Pebanista yacuruna великі гребені на лобі. Автори дослідження вважають, що ці структури пов'язані з тим, що стародавня істота могла орієнтуватися в просторі за допомогою ехолокації. За словами вчених, ехолокація має навіть більше значення для річкових дельфінів, ніж для морських. Річ у тім, що вони живуть у каламутній воді, а тому в них слабкий зір.

Прісноводні річкові дельфіни дуже схожі на морських дельфінів, але обидві групи тварин є нащадками різних ліній китоподібних, кажуть учені.

Палеонтологи з'ясували, що стародавні дельфіни, які отримали назву Pebanista yacuruna, не є родичами амазонських дельфінів Фото: ScienceAlert

Дослідження припускає, що Pebanista yacuruna спочатку був морським дельфіном, але потім приплив з морського світу в річковий. З огляду на величезну кількість їжі в стародавній системі річок, яка знаходилася на місці басейну Амазонки, ці дельфіни залишилися жити там і адаптувалися до нових умов. Протягом кількох мільйонів років стародавні китоподібні жили і процвітали. Але зміни, які призвели до того, що з'явилася теперішня найвідоміша річкова система Південної Америки, призвели до зникнення звичного середовища існування Pebanista yacuruna. Зокрема, зникла риба, якою харчувалися дельфіни і це призвело до їхнього зникнення, вважають учені.

Порожню екологічну нішу заповнили річкові дельфіни, які живуть там і сьогодні.

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