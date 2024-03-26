У наскельних малюнках знайшли сліди динозаврів: їхній вік становить 145 млн років (фото)

Дослідники кажуть, що вперше зіткнулися з такими унікальними петрогліфами.

На північному сході Бразилії виявили дивовижне місце, де поруч зі слідами динозаврів розташовувалися наскельні малюнки, пише IFLScience.

У штаті Параїба на ділянці Серроте-ду-Летрейру розташовано три основні відслонення гірських порід, де було знайдено скам'янілі сліди тероподів, зауроподів і ігуанодонтичних динозаврів з раннього крейдяного періоду. Також у цьому районі знаходяться петрогліфи, які створювалися людьми в доколоніальний період.

Сліди динозаврів і наскельні малюнки знаходили по сусідству і раніше, але не в такому тісному зв'язку.

"Без сумнівів художники розпізнали сліди динозаврів і навмисно намалювали петрогліфи навколо них, встановивши символічний зв'язок між мистецтвом і літописом скам'янілостей", — кажуть автори нового дослідження.

Сліди динозаврів і наскельні малюнки Фото: Troiano et al., Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

Вперше сліди динозаврів у цьому регіоні виявили на початку 20 століття. Петрогліфам же приділяли набагато менше уваги і ніколи не розглядали їх у поєднанні зі скам'янілими слідами.

Команда вирішила виправити цю ситуацію, тому проаналізувала три місця, де сліди сусідили з петрогліфами. На першому відслоненні гірських порід було виявлено 22 нові символи, а також сліди найбільшої концентрації теропод.

Петрогліфи і сліди різних динозаврів, які жили 145 млн років тому Фото: Troiano et al., Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

На другому місці було знайдено всього два петрогліфи, але вчені припускають, що не всі збереглися до нашого часу. На третьому оголенні знайшли 30 фігур, а також сліди динозаврів зауроподів.

За словами дослідників, петрогліфи в цій місцевості мають круглу форму з радіальними лініями та іншими мотивами. Їхнє значення поки що не вдалося розгадати, але можливо, вони є інтерпретацією геометричних форм.

Виділяються деякі примітні малюнки, зокрема гравюри у вигляді прямокутної сітки та інші, що нагадують зірки і змій.

Різниця в стилі припускає, що за наскельними малюнками стояли кілька людей. Можливо, ми не знаємо, ким вони були, але ми знаємо, що вони проявляли велику обережність, вплітаючи свої малюнки в сліди динозаврів.

Нагадаємо, вчені знаходять стародавні скам'янілі сліди, які дуже схожі на пташині. Однак є проблема — вони передують найдавнішим знайденим кісткам птахів на 60 мільйонів років.