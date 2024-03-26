З Європи до Америки за 5 годин: новий надзвуковий літак здійснив перший політ (відео)

Американська компанія Boom Technology планує створити більш екологічно чистий варіант знаменитого літака "Конкорд".

Компанія Boom Technology провела перше льотне випробування демонстраційної версії нового надзвукового літака XB-1, яке відбулося в небі над Каліфорнією. Цей літак є тією розробкою, яка дасть змогу створити новий надзвуковий пасажирський авіалайнер, призначений для міжконтинентальних польотів, пише Gizmodo.

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Прототип майбутнього нового надзвукового пасажирського авіалайнера під назвою Overture, який буде економічнішим та екологічно чистішим за відомий літак "Конкорд", під час першого польоту виконав усі поставлені завдання.

Демонстраційний літак під назвою XB-1, для створення корпусу якого використовували вуглецевий композит, оснащений звичайним реактивним двигуном, але це дає йому змогу літати з надзвуковою швидкістю. Відомо, що цей літак може літати зі швидкістю до 2100 км/год, а це в 2 рази більше, ніж швидкість звуку.

Надзвуковий літак XB-1 Фото: Антарктида

Але Федеральне управління цивільної авіації США забороняє літакам літати над територією країни з надзвуковою швидкістю, тому літак показав скромніші, але відповідні до плану результати. Під час випробувального польоту XB-1 піднявся на висоту 2170 метрів і набрав швидкість 439 км/год.

Компанія Boom Technology на основі цього демонстраційного літака планує створити новий пасажирський надзвуковий літак Overture, який має бути представлений через кілька років. Таким чином компанія знову хоче повернути переміщення пасажирів між континентами за допомогою надзвукових польотів.

Нагадуємо, що надзвуковий пасажирський авіалайнер "Конкорд" виконав останній рейс 21 рік тому. Хоча він і міг доставити пасажирів із Великої Британії до США всього за 3 години, такі польоти були дуже дорогими та забруднювали довкілля. До того ж під час польоту над суходолом надзвукові літаки створюють оглушливий гуркіт, тому в США такі польоти заборонені.

Компанія Boom Technology збирається використовувати в надзвуковому літаку Overture екологічно чисте паливо і обіцяє, що цей 60-метровий лайнер зможе перевозити на борту до 80 пасажирів. При цьому швидкість літака має становити приблизно 2100 км/год, що десь у 1,7 раза вище за швидкість звуку. Наприклад, політ з Європи до США на такому літаку займе всього близько 5 годин, а переліт з Америки, наприклад, до Південної Кореї займе всього 8 годин. Для порівняння зараз переліт над Атлантикою займає 8 годин, а над Тихим океаном — 12 годин.

Водночас Boom Technology планує, щоб літак Overture також здійснював перельоти між містами США, але з огляду на існуючу заборону, поки що незрозуміло, яким чином вдасться домогтися такого дозволу.

Надзвуковий літак Overture. Модель Фото: Антарктида

Як уже писав Фокус, цього року має здійснити свій перший політ надзвуковий літак NASA під назвою X-59. За допомогою цього літака вчені хочуть довести, що нові технології дають змогу уникнути моторошного гуркоту, який створюють подібні літаки під час подолання звукового бар'єру. Якщо це і подальші випробування пройдуть успішно, то, можливо, Boom Technology зможе реалізувати свою ідею з надзвуковими польотами над територією США.

Також Фокус писав про те, що Індія провела успішне випробування свого космічного літака. У США і Китаю є діючі космічні літаки, але незабаром такий самий з'явиться і в Індії, адже поки це тільки прототип.

Нагадуємо, що фізики вперше точно виміряли положення атомів у трьох вимірах. Вчені застосували новий метод для вивчення розташування окремих атомів за допомогою квантового мікроскопа, як уже писав Фокус.