Гороскоп таємної секти Юдейської пустелі: вчені знайшли секрети "дітей світла" (фото)

У Юдейській пустелі знайшли таємничий сувій, який отримав назву "Гороскоп". Проте в ньому не просто розповідається, як складати індивідуальний гороскоп, сувій також містить таємні знання, які належали стародавній секті "дітей світла".

Одним із найгостроцікавіших сувоїв, знайдених в Юдейській пустелі є так званий "Гороскоп". Цей стародавній манускрипт полонив уми істориків та археологів, розкриваючи деталі астрології та містицизму, що практикувалися таємничою сектою тисячі років тому, пише Arkeonews.

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Написаний івритом, але зі знаками грецькою, арамейською та давньоєврейською мовами, цей сувій не є звичайним текстом. Це загадковий документ, написаний у зворотному напрямку зліва направо, що натякає на його винятковість.

Доктор Орен Аблеман, дослідник відділу сувоїв Юдейської пустелі Управління старожитностей Ізраїлю, припускає, що його зміст призначений для елітного керівництва секти.

Астрологічні особливості, такі як опозиція, з'єднання і т.д. між планетами Фото: Wikimedia Commons

В основі "Гороскопу" лежить система вірувань, згідно з якою дата народження людини не лише визначає її знак зодіаку, але й формує її фізичні характеристики та баланс світла і темряви в її душі. Кожна дата в календарі асоціюється з певною мірою світла чи темряви, що відображає притаманне людині добро чи зло в її душі.

Також сувій натякає на суворий процес ініціації для нових членів, які прагнули поповнити ряди "дітей світла". Він слугував посібником для складання індивідуального гороскопа, в якому дата народження людини визначала її особистісні та фізичні риси. Доктор Аблеман припускає, що цей процес був чимось більшим, ніж просто ритуал; це перевірка на придатність людини повністю прийняти вірування і звичаї секти.

Цей сувій слугує свідченням незмінного захоплення людства містичним і нашого невпинного прагнення до знань. Заглиблюючись у таємниці минулого, ми відкриваємо нові шари розуміння наших предків і вірувань, які формували їхнє життя.

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