Блакитні надгіганти: звідки беруться найекстремальніші зірки у Всесвіті

Блакитні надгіганти в 10 000 разів яскравіші за Сонце і в 5 разів гарячіші.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal Letters, астрономи розгадали таємницю народження блакитних надгігантів, які є одними з найяскравіших і найгарячіших зірок у космосі. Учені припускають, що вони виникають унаслідок процесу злиття зірок, пише Space.

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Зірки блакитні надгіганти приблизно в 10 тисяч разів яскравіші за Сонце, у 2-5 разів більші за розміром і в 16-40 разів більші за масою, ніж має наша зірка. Ці об'єкти настільки екстремальні, що вчені припустили, що вони можуть виникнути під час рідкісної та короткої фази еволюції зірок. Але це означає, що блакитні надгіганти мають зустрічатися дуже рідко, але їх спостерігають по всьому Всесвіту. Тому процес народження таких зірок залишався загадкою протягом багатьох десятиліть.

Відомо, що такі екстремальні зірки існують на самоті, тобто в них немає зірки-компаньйона. І це дивно, адже що більшу масу має зірка, то більша ймовірність, що такий компаньйон у неї має бути. Тим паче, що приблизно половина зірок у Всесвіті, схожих на Сонце, і приблизно 75% більш масивних зірок мають гравітаційно пов'язаного з ними супутника.

Автори дослідження припускають, що самотність блакитних надгігантів можна пояснити тим, що вони з'явилися внаслідок злиття двох зірок у подвійній системі. На це вказує вивчення цих екстремальних зірок у сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара і нове моделювання, створене на основі отриманих даних.

Червоний гігант і його менший і молодший супутник наближаються один до одного, що є прелюдією до зіткнення, яке призведе до народження блакитного надгіганта. Ілюстрація Фото: NASA

За словами вчених, було створено модель еволюції зірок червоних гігантів, у якій ті зіштовхуються і зливаються з меншою і молодшою зіркою, враховуючи багато параметрів. Як показало дослідження, новонароджені зірки живуть як блакитні надгіганти протягом другої за тривалістю фази життя зірки, коли вона спалює гелій у своєму ядрі.

Також дослідження показало, що блакитні надгіганти потрапляють в еволюційний розрив у традиційній зоряній фізиці. Це фаза еволюції зірок, де астрономи не очікували їх побачити. Учені вважають, що це може пояснити властивості блакитних надгігантів. Автори дослідження вважають, що саме злиття зірок можуть бути домінуючим способом народження блакитних надгігантів.

Зірки блакитні надгіганти приблизно в 10 тисяч разів яскравіші за Сонце, у 2-5 разів більші за розміром і в 16-40 разів більші за масою, ніж має наша зірка Фото: ESA

Ці результати є важливим проривів у галузі вивчення проблеми народження гігантських зірок, а також вони вказують на важливість злиттів подвійних зірок у формуванні зоряного населення і загальної форми галактик.

Тепер астрономи хочуть зайнятися вивченням не народження блакитних надгігантів, а їхньої смерті. Учені досліджуватимуть, як вибухи наднових блакитних надгігантів створюють нейтронні зірки та чорні діри.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп "Евклід", який займається вивченням темної матерії і темної енергії, постраждав від джерела життя на Землі. Вченим довелося нагріти телескоп, щоб врятувати його зіпсований зір.

Також Фокус писав про новий знімок космічного телескопа Габбл, на якому зображені дві новонароджені зірки, одна з яких випускає потужні струмені речовини в космос. Через це створюється вражаюча барвиста картина.