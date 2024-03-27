Вивчення темного Всесвіту: космічний телескоп Евклід постраждав від джерела життя на Землі

Вченим довелося нагріти телескоп, щоб врятувати його зіпсований зір.

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Космічний телескоп Евклід торік запустили в космос, щоб з його допомогою вивчити найзагадковіші складові Всесвіту — темну матерію і темну енергію. Але нещодавно він постраждав від замерзлої води, внаслідок чого його зір погіршився. У Європейському космічному агентстві (ЄКА) повідомили, що було проведено боротьбу з льодом і тепер Евклід працює навіть краще, ніж очікувалося, пише Space.

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На дзеркалі телескопа Евклід накопичився тонкий шар льоду, ширина якого еквівалентна одній нитці ДНК, але це призвело до того, що телескоп став отримувати менше світла зірок. Тому вчені провели першу кампанію з боротьби з льодом на космічному телескопі, розташованому на відстані 1,5 млн км.

За словами вчених, найбільше проблем спричиняв лід на одному з шести дзеркал телескопа, а тому довелося дистанційно його нагріти. Дзеркало нагрівали майже 2 години і в результаті температура піднялася з мінус 147 градусів Цельсія до мінус 113 градусів Цельсія. Як з'ясувалося прилад телескопа Евклід під назвою VIS, який отримував менше світла зірок, почав отримувати на 15% більше світла. За словами вчених, вони не очікували настільки сильного поліпшення якості роботи приладу і процес боротьби з льодом показав навіть кращі результати, ніж передбачалося.

Немає нічого незвичайного в тому, що лід накопичується на дзеркалах космічних телескопів, тому для вчених ця ситуація не була повною несподіванкою. Річ у тім, що в процесі складання телескопів на Землі практично неможливо уникнути потрапляння крапель води з повітря. Тому команда місії очікувала, що водяний лід може з часом погіршити зір Евкліда.

Космічний телескоп Евклід торік запустили в космос, щоб з його допомогою вивчити найзагадковіші складові Всесвіту — темну матерію і темну енергію Фото: ESA

Вчені ще після запуску телескопа в космос спробували видалити більшу частину води за допомогою підвищення температури обсерваторії. Але все ж велика кількість води залишилася і її поглинули численні шари ізоляції Евкліда. У глибокому космосі молекули води вийшли назовні і замерзли, зокрема на поверхні одного з дзеркал.

Команда місії точно не знає, скільки ще води зберігається всередині космічного телескопа. Тому в обсерваторії, яка призначена для вивчення темної матерії і темної енергії, у майбутньому може виникнути подібна проблема.

Вчені збираються проводити перевірки телескопа кожні півроку з частковою дезактивацією приладів, щоб виявити можливе нове обмерзання. Але цей процес не повинен вплинути на роботу Евкліда.

Як уже писав Фокус, новонароджена зірка заявила про себе яскравим світловим шоу і це побачив космічний телескоп Хаббл. Він зафіксував, як із протозірки в навколишній космос вилітають потужні струмені матерії.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найслабший зоретряс у карликової зірки з усіх відомих подібних подій.

Нагадуємо, що за допомогою телескопа Габбл астрономи розкрили одну з таємниць коричневих карликів, які ще називають невдалими зірками, як уже писав Фокус .