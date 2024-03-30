Зозулі серед динозаврів: учені виявили, що велоцираптори могли бути паразитами (фото)

Дослідивши гніздо овіраптора, вчені знайшли черепи дитинчат велоцираптора, що може вказувати на гніздовий паразитизм. Це важливе відкриття, яке може розкрити еволюцію батьківської поведінки у стародавніх істот.

У 1994 році вчені натрапили на залишки гнізда овіраптора, в якому вони знайшли не лише ембріон овіраптора, але й черепи двох дитинчат хижаків, що нагадують велоцирапторів. Ця знахідка порушила незвичайне питання: чому ці схожі на велоцирапторів істоти лежали поруч із яйцями потенційної здобичі, пише IFLScience.

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Велоцираптори насправді були меншими, ніж їх зображують у фільмах та мали пір'я, що робить їх більш схожими на сучасних птахів, таких як індики, ніж на гігантських монстрів, яких ми бачимо на екрані. Існувало два види велоцирапторів: Velociraptor mongoliensis і Velociraptor osmolskae, обидва належать до групи пернатих хижаків, відомих як Dromaeosauridae.

Виявлення черепів велоцирапторів поруч з яйцем овіраптора викликала цікавість вчених до розуміння батьківської поведінки цих стародавніх істот. Хоча раніше вважалося, що овіраптори були крадіями яєць, факти свідчать про те, що вони насправді піклувалися про свої яйця. Однак присутність велоцираптора натякає на можливий випадок паразитування.

Розміри велоцираптора (2) порівняно з іншими дромеозаврами Фото: Вікіпедія

Гніздовий паразитизм — це стратегія, яка спостерігається у деяких птахів сьогодні, наприклад, у зозуль, коли вони відкладають свої яйця в гнізда інших птахів і дозволяють нічого не підозрюючим батькам-господарям висиджувати своїх пташенят.

З часом підкинуте пташеня переростає своїх товаришів по гнізду і монополізує ресурси, що надаються батьками-господарями. Ця стратегія забезпечує виживання нащадків паразита без потреби в батьківській опіці.

Ідея гніздового паразитизму в динозаврів одночасно інтригує і спантеличує. Вона порушує питання про еволюцію батьківської поведінки у стародавніх істот. Однак через брак доказів важко зробити конкретні висновки про батьківські звички таких динозаврів, як велоцираптори.

Щобільше, вивчення забарвлення яєць динозаврів дає додаткові підказки про їхню гніздову поведінку. У динозаврів, які ховали свої яйця, не було пігментації, тоді як у тих, що мали відкриті гнізда, вона була схожа на пігменти сучасних пташиних яєць. Це свідчить про те, що забарвлення яєць слугувало функціональному призначенню для динозаврів, які гніздилися на землі, хоча точна причина залишається невизначеною.

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